Podcast: Brutální vražda Žofie. Herbrych uškrtil a znásilnil vlastní mámu!

Herbrych v dospělosti trávil mnoho času po hospodách. V roce 1985 byl propuštěn z vězení a jenom dva dny poté, co opustil jeho brány ho znovu zatkli. Pokoušel se totiž vykrást restauraci. U sebe měl ale navíc věci, které mu očividně nepatřily. Brzy vyšlo najevo, že před vloupáním do podniku zavraždil na Praze 1 seniorku Žofii D. Uškrtil ji jejími punčochami a žena měla navíc poranění na genitáliích.

Herbrych si měl odsedět ve vězení 15 let. Trest mu sice o dva roky zkrátila amnestie, hned po propuštění se dopustil krádeže a putoval zase do valdické věznice. Znovu na svobodu se recidivista dostal až v lednu roku 2000.

Mámu znásilnil

Když opustil věznici, neměl kam jít. Vydal se proto za svou matkou Žofií, se kterou se neviděl od roku 1981. Matka nakonec dovolila, aby u ní bydlel pod podmínkou, že si najde práci. To Herbrych splnil a chvíli jim to zjevně fungovalo.

Pak se ale začali hádat. Matka chtěla, aby jí syn přispíval na domácnost a nechodil pozdě domů. Vše vyvrcholilo 24. května 2000, když se Herbrych vrátil pozdě. Máma mu začala spílat a on se rozzuřil, popadl ručník a začal ji s ním škrtit. To však nebylo nejhorší. Když seniorka chroptěla, tak ho to prý vzrušilo. Během toho, co matku škrtil, se jí povyhrnula noční košile a Herbrych tak viděl matčino přirození. Dle jeho pozdější výpovědi si v ten moment dopomohl k erekci a matku znásilnil. Po tomto odporném činu, žena ještě údajně žila a dýchala a Herbrych šel v klidu spát.

Ráno prý volal na matku ať vstane a šel do práce. Že je mrtvá měl zjistit až odpoledne. Přestože se snažil policii zmást, ukrýt tělo a utéct do lesa, kriminalisté ho brzy dopadli. Soud ho poslal do vězení na doživotí. Ve věznici letos zemřel.

