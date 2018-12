Miluju ji, chci si ji vzít: Pákistánský právník pronásleduje Terezu, od soudu ho už vyhodili

Tereza (22) má v Pákistánu neočekávaného obdivovatele. Místní právník se do ní zamiloval a chce si ji vzít. Jeho pokusy o námluvy ale došly tak daleko, že ho od soudu vyhodili a do budoucna má zákaz na Terezina jednání chodit. To mu ale nebrání ji i dál stalkovat mimo soudní budovu...