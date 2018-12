Tereza pozdravila čtenáře Blesku! Soudce však neměl pochopení pro její potřeby!

Už jen pár stání dělí Terezu H. (22) od rozsudku – v Pákistánu ji totiž celníci letos v lednu zadrželi s devíti kily heroinu v kufru. Už rok tak několikrát týdně dochází k soudu na zdánlivě nekonečný řetězec stání.

Terezino utrpení se blíží ke konci? Soudci poslala dopis

Nejinak tomu bylo i ve středu, kdy přišla takříkajíc zbytečně – státní zástupce si pouze převzal kopii jejích odpovědí na závěrečné otázky od soudce a zároveň si vyžádal čas na jejich prostudování.

Soud byl tak opět bez posunu odročen, a to na 20. prosince. V plánu je ještě závěrečná řeč a pak konečně rozsudek – dočká se Tereza verdiktu ještě do konce roku? Jestli snila o tom, že Vánoce už možná stráví doma, čeká ji nejspíš veliké rozčarování!

Terezu zadrželi na letišti v Láhauru celníci poté, co prošla již dvěma kontrolami. Při té třetí u ní v kufru ale našli devět kilogramů heroinu. Tereza od počátku tvrdí, že je nevinná, že o drogách v zavazadle nevěděla. Zda jí to soudce uvěří, je ve hvězdách. Realisticky jí hrozí i více než deset let v místním vězení. Pákistánský občan by v podobném případě mohl dostat i trest smrti.