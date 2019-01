Terezu u soudu čekal podraz! Plakala, pak ale mohla mluvit s milovanou osobou

Terezu čekalo první stání od Vánoc hned 3. ledna. Už předem ale bylo známo, že půjde pouze o zapsání docházky a případ se nebude projednávat. I tak ale Terezu neuvěřitelně zklamali. Opět jí totiž změnili soudce, respektive soudkyni.

Zvrat v případu Terezy obviněné z pašování heroinu. Soudit ji bude muslimka!

Opakuje se situace z 1. ledna, kdy se objevila zpráva, že jejího stávajícího soudce nahradí žena. Údajně z důvodu změny ve vedení soudu. Jenže ve čtvrtek přišla další změna - Tereze byla přidělena další nová soudkyně.

"Stávající soudce byl přeložen do města Khárián," uvedl mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Robert Řehák a dodal, že soud byl odročen na 8. ledna.

Mladou Češku to hodně vzalo. U soudu plakala a ptala se: "Proč mi zase změnili soudce?" Byla úplně zoufalá. Mohla ovšem hovořit se svým tatínkem a říct mu, co je nového. "Doufám, že ty další Vánoce už oslavím s tátou," svěřila se novinářům.

Její právník médiím řekl, že změnou soudkyně se celý případ prodlouží asi o měsíc. Tvrdil ale, že dělá, co může, aby vše urychlil. Terezu už by totiž měl čekat jen rozsudek!

Silvestr Terezy v Pákistánu: Do basy jí přinesli zapáchající jídlo

Češka byla na pákistánském letišti zadržena s 9 kilogramy heroinu v lednu loňského roku. Ve vazební věznici tak strávila již téměř rok. Co přinese ženská soudkyně do dramatu Češky, se teprve uvidí.

Podpora zkorumpovanému politikovi



Podle pákistánského serveru Urdu Point Češka vyjádřila podporu nedávno uvězněnému pákistánskému expremiérovi Navázu Šarífovi, který byl koncem prosince odsouzen na sedm let vězení za korupci, následně zatčen a převezen do věznice. "Také se dostal do vězení na sedm let," prohlásila údajně Tereza H. Dále vyjádřila naději, že se domůže spravedlnosti poté, co do čela nejvyššího soudu Pákistánu koncem ledna usedne nový předseda Ásif Sajíd Chósa.

Pákistánský server se také pozastavuje nad nedávnou změnou výpovědi Češky, která v prosinci uvedla, že přijela do Pákistánu studovat islám a že žádné drogy nevezla. Přitom prý původně přiznala, že pašovala heroin do Spojených arabských emirátů. Ironicky poznamenává, že se Češka v pákistánském vězení naučila nejen chodit zahalená, ale také jak udělat otočku ve svých tvrzeních podobně jako tamní politici.

Česká modelka podle serveru nadále požaduje, aby jí pákistánští celníci vydali zpět zabavené boty. Právě v nich byly podle dřívějších informací pákistánských úřadů ukryty drogy v hodnotě 15 milionů pákistánských rupií (2,77 milionu Kč).