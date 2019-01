Jak překonat kocovinu: Po lécích na bolení hlavy můžete zvracet, co pomůže?

Během silvestrovských oslav teče alkohol proudem, není tak divu, že se řada Čechů probudila do nového roku s pořádnou kocovinou. Pokud vám třeští hlava a saháte po prášku na bolest, měli byste to ještě zvážit - hlavně pokud jde o lék s paracetamolem. Po něm by se vám totiž mohlo přitížit a k bolení hlavy přidat ještě zvracení či zimnice, varují lékárníci. Problémem ale nebývají jen fyzické příznaky přílišného požití alkoholu, mnoho lidi trpí také takzvanou „emoční kocovinou“.