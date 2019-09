Soud v Johannesburgu asi nemá nic jiného na práci, než řešit stížnosti Radovana Krejčíře na podmínky ve vězení - aspoň to vypadá, že právě to si Krejčíř myslí. Před novým soudcem si stěžoval, že mu bylo zakázáno telefonovat do Česka matce, protože s ní mluví rodným jazykem. Navíc se mu nelíbí, že ve vězení žije na samotce, a že mu byly zakázány schůzky s lékaři a právníky.