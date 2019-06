Češi se postavili za odsouzeného Krejčíře! Chtějí pro něj větší celu a lepší matraci

V roce 2005 proběhla policejní razie v luxusní vile českého podnikatele Radovana Krejčíře v Černošicích nedaleko Prahy. Krejčířovi, kterého policie stíhala za přípravu vraždy, podvody či nepovolené ozbrojování, se tedy podařilo uniknout a prchnout ze země na Seychely. Z ostrovního ráje se v roce 2007 přemístil do Jihoafrické republiky.

Do Johannesburgu uprchlík přicestoval s falešným pasem. Česká republika dlouho a žádala Jihoafrickou republiku o jeho vydání. Neuspěla však a ani v nové domovině podnikatel nezůstal stranou. V roce 2013 jihoafrické úřady Krejčíře zadržely a obvinily z pokusu o vraždu, z podvodů a kvůli držení drog. V roce 2016 mu tamní soud vyměřil pětatřicetiletý trest za mřížemi. V České republice byl Krejčíř v nepřítomnosti odsouzen k patnácti letům vězení.

Krejčíř vyhrožuje z jihoafrického vězení: Pusťte mě domů, nebo všechny potupím!

V loňském roce jihoafrické úřady souhlasily s vydáním Krejčíře do rodné země, nicméně jeho návratu brání nedokončená soudní jednání. Navíc je nutné, aby vydání odsouzence posvětil ministr spravedlnosti Michael Massutha. S návratem do vlasti souhlasí dokonce i sám Krejčíř, který se v minulosti vydání bránil. V loňském roce dokonce řekl, že pokud se nevrátí do Česka, tak uteče. Po návratu do Čech by mohl žádat o mírnější trest, navíc si dlouhodobě stěžuje na nevhodné podmínky v jihoafrické věznici.

Zločince Krejčíře prý ve vězení „mučí“! Potřebuje matraci, na samotce trpí, naříká jeho snacha

Trápí ho prý bolavá záda

Krejčíř má dlouhodobě problémy se zády, a proto žádá, aby mu byla poskytnuta ortopedická matrace. Navíc se kvůli problémům se zády dožaduje toho, aby mu byla umožněna rehabilitace. „Velvyslanectví dospělo po nedávné konzulární návštěvě k závěru, že stížnosti pana Krejčíře jsou odůvodněné a že jeho zákonné podmínky nejsou splněny. Podle výsledků vyšetření magnetickou rezonancí a lékařské zprávy má pan Krejčíř vážný problém se zády. Lékař mu předepsal harmonogram rehabilitací, ale tento plán nebyl vedením věznice dodržen a výsledkem je, že stále trpí bolestí zad,“ stojí podle Práva v dopise, který český konzulát adresoval řediteli věznice Leeuwkop, kde Krejčíř sedí. Navíc dopis byl poslán oblastnímu nadřízenému ředitele věznice a dále národnímu komisaři pro vězeňskou službu.

Krejčíř uplácel syna exprezidenta! Za miliony mu měl pomoct s azylem

Cela je pro něj příliš malá

Konzulát navíc v dopise podotýká, že podle standardů OSN by měla cela měřit nejméně 5,5 metrů čtverečních, ovšem cela Krejčíře měří pouhých 3,9 metrů čtverečních. „V souvislosti s tímto trvalým porušováním základních lidských práv velvyslanectví apeluje na naléhavé zlepšení vězeňských podmínek Krejčíře ve vězení. Pokud není možné tyto podmínky v současném vězení splnit, velvyslanectví doporučuje přemístění Krejčíře do jiného vězení, kde bude dodržován zákon a soudní příkazy,“ uzavírá konzulát v oficiálním dopise.

Krejčíř si navíc stěžuje, že mu není umožněno jednat s českými právníky, a žádá, aby byl přemístěn do věznice s mírnějším režimem. Navíc má prý omezený kontakt s rodinou. „Po zaslání druhého dopisu došlo k ústnímu příslibu vedení věznice, že dojde ke zlepšení vězeňských podmínek Krejčíře. Ve skutečnosti k zásadním změnám nedošlo,“ uvedla pro Právo Hana Klučarová z tiskového oddělení odboru ministerstva zahraničí.