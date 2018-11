Urbexer Radomír (32) rád prolézal opuštěné domy. Teď se je snaží prodat

„Štve mě, když chátrá nějaký zajímavý dům, ale jen chviličku. Je to pro mě totiž impuls se o něj více zajímat,“ řekl Radomír Blesk Zprávám. „Díky tomu, že jsem začal pracovat v realitní agentuře, jsem mohl pro objekty hledat nové majitele, kteří jim vdechnou život. Úspěchem je každý dům, který vykoukne ze zarostlé džungle,“ připojil.

Spratci z Krejčířovy vily? Ti jsou jen pro ostudu, říkají urbexeři a popsali střety s policií

„Pro majitele je občas zajímavé nafotit stav před a po rekonstrukci. To se nám podařilo v domě U Tří bílých lilií, srovnávací fotografie jsou i na zdech pokojů. Je to skvělá vizitka i pro majitele, že dokázal dům před zánikem opravit,“ zmínil Radomír.

Mezi zchátralé objekty se řadí také pražská Invalidovna v Karlíně. Ještě minulý rok si objekt nechtěl nikdo vzít na starost, ale díky pravidelnému lobování jej čeká rekonstrukce.

Ubytování v luxusní koupelně

Urbex je koníček, kdy člověk „vklouzne“ do opuštěné budovy, fotí ji a snaží se nijak nenarušit její stav. Nadšenci do ruin ale mají přísná pravidla. „Důležité je mít s sebou hlavně obezřetnost. Člověk musí přemýšlet, kam šlape,“ vypočetl Radomír. Objekty jsou totiž mnohdy v rozkladu. „Musím zaklepat, ještě se mi žádné vážnější zranění nestalo,“ zmínil. Sám je rád, že jsou některé domy hlídané a zapečetěné.

K urbexu se váže cestování po celé republice i po zahraničí. „Mé oblíbené jsou zámky a hotely, hlavně horské hotely. Většinou jsou zajímavé architektonicky, hluboko v lesích, a když něco takového chátrá, má to velmi zajímavé kouzlo,“ zasnil se mladý muž.

Milovník rozvalin tak může se štěstím narazit na starou luxusní koupelnu v horách v Rakousku. Za ubytováním do lesní chaty se můžete vydat i do Sokolské boudy v Čechách, která patří mezi největší objekty v Krkonoších.

Občas se najde i taková lahůdka jako opuštěný hotel v Rakouských horách. | Radomír

Nelegálně, ale slušně

Urbex je z hlediska zákona nelegální činností. Úkolem je dostat se do opuštěného paláce, chaty, budovy a továrny, často se tak děje bez vědomí majitele. Většina budov i vypadá, že už majitele dávno nemá. Urbexeři se drží hesla prozkoumej, ale nenič. Průzkum nespočívá v tom něco ukrást nebo rozbít starou okenní tabulku, ale v adrenalinu a z prožitku.

Loni v létě tak nešetřila komunita kritikou, když se do černošické vily podnikatele Radovana Krajíče vloupala parta puberťáků z TVTwixx. „Pokud je nějaký vchod lehce zatarasený, tak je potřeba vchod vrátit do původního stavu, protože potom dovnitř vleze kdekdo. Zloděje samozřejmě neodradí nic. Pokud to kluci dali na video, tak jsou docela hloupí, protože se v podstatě dopustili vloupání,“ řekl loni Blesku urbexer Mižu. Prosil také, aby si výrostky s jejich koníčkem nikdo nespojoval. Dříve podle Mižu policisté chápali, co je to urbex, teď by to mohlo akorát vyvolávat negativní reakce.

Radomír spolu s přáteli založil webovou stránku Prazdnedomy.cz, kde může nadšenec najít nejen typ na výlet, ale také informace o budově, její ceně a historii.