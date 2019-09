Luxusní vila Radovana Krejčíře, který si v Jihoafrické republice odpykává pětatřicet let ve vězení, už několik let chátrá. Dům, který stojí v Černošicích na konci ulice V Dubině, disponoval vnitřním a venkovním bazénem, saunou, výtahem, mramorovým schodištěm. Expodnikatel si tam nechal vybudovat i akvárium, kde choval žraloky. Ovšem od Krejčířova útěku je to již čtrnáct let a od té doby místo zašlo. Navíc se vila stala několikrát terčem zlodějů.

Krejčíř, který v roce 2005 uprchl na Seychely a posléze do Jihoafrické republiky, kde byl zatčen za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos, má v Česku dluhy. Vila podnikatele je na prodej, ovšem chátrající dům nikdo nechce.

Vila byla nabízena několikrát v dražbě za neuvěřitelných 40 milionů korun, ale nikdo neprojevil zájem. Pozemek totiž vyžaduje další opravy, které by si vyžádaly další miliony.

Koncem srpna ve vile vypukl obří požár. Uhašení plamenů hasičům trvalo devět hodin a požár napáchal velké škody. Zničena byla téměř celá střecha. Policie navíc oznámila, že nešlo o nehodu, nýbrž o úmyslný čin. Elektrický proud i plyn byl totiž odpojen.

Zatímco policie pátrá po viníkovi, začaly se pomalu objevovat spekulace, kdo za požárem mohl být. Za jednou z teorií stojí youtuber Daniel Sonnleitnes, který si říká Danny a vystupuje na youTube kanálu TVTwixx. Slavný youtuber uvedl, že za požárem stojí Dave Jörgen Sörensen ze skupiny Urbex a prozkoumává staré továrny a opuštěné domy.

„Dostala se ke mně informace, že to zapálil kluk jménem Dave Jörgen Sörensen. To je ten, co dělá urbex tím způsobem, že krade věci a způsobuje požáry,“ řekl Danny ve videu na youTube. „Prostě tam přišel, dělal průzkum a nevím, co ho to popadlo. Vzal kanystr a polil celou střechu, zapálil to a vidíte, jak to dopadlo…,“ dodal.

Dave tato nařčení odmítá a pro Blesk uvedl, že obviněním se mu chce Danny jenom mstít. Nicméně věc šetří i policie. „Policie samozřejmě tuto verzi prověřuje. Stále se čeká na vyhodnocení veškerých stop. Zatím jsme se nikam neposunuli. Čekáme i na veškeré zprávy od hasičů,“ řekla pro Lidové noviny policejní mluvčí Michaela Richterová.

Ovšem mezitím se podle informací Lidových novin vyrojila další teorie. Neprodejnou vilu podle ní mohl zapálit jeden z věřitelů, aby srazil prodejní cenu. Dům poničený požárem by se totiž prodal daleko lépe než dům chátrající. Urychlený prodej by umožnil vyplatit věřitele. Strážci zákona se chystají vyslechnout ještě manželku Radovana Krejčíře Kateřinu, která je majitelkou domu. „Dosud vyslechnuta nebyla, ale určitě k tomu brzy dojde,“ uvedla Richterová.