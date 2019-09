Neobjasněným případům se v kriminalistickém slangu říká „pomníky". I ty se ale vyšetřují, pokud se po letech objeví nové informace. Zvláště pokud jde o smrt dítěte. Kriminalista Jiří Markovič dokázal v roce 1980 vyšetřit vraždu dvou dívek v pražském Prokopském údolí starou tehdy už 12 let. „Případ z roku 1955? To bude těžké, velmi těžké. Chtělo by to pro začátek najít spis, už nemusí existovat, mluvit s těmi, kdo to vyšetřovali. Naděje je vždycky, ale bylo by to opravdu těžké,“ říká Markovič.

Za minulého režimu se o násilných trestných činech veřejnost příliš neinformovala, podle Markoviče to ale rozhodně neznamená, že by se vyšetřovaly laxně. „Vždycky záleželo na konkrétních lidech,“ myslí si kriminalista. Problémem může být, že materiály z 50. let 20. století mohou být zničené, i když neuzavřené případy by skartovány být neměly.