Střecha luxusního sídla v Černošicích u Prahy vzplála v úterý 20. srpna před druhou hodinou ráno. Na místo se sjelo velké množství hasičů, kteří s požárem bojovali několik hodin. Musel být vyhlášen také druhý stupeň poplachu. Poté, co bylo dohašeno, se do vyšetřování pustili policisté i se speciálně vycvičeným psem. Vyšetřovatelé vyloučili technickou závadu, je tedy pravděpodobné, že vilu někdo zapálil. Neprodejná Krejčířova vila: Požár je pro ni požehnání, tvrdí realitní makléři

K případu se vyjádřili i známí youtubeři z TVTwixx, kteří se do objektu vloupali před dvěma lety a natočili o tom video, čímž chtě nechtě inspirovali i své fanoušky. Za několik dní už do vily musela vyjet policie a zadržela tam jinou partičku, která se vydala na prozkoumání. A právě tito youtubeři z TVTwixx ze založení požáru obvinili známého urbexera (osoba, která se věnuje prozkoumávání opuštěných objektů – pozn. red.).

Video Vilu Radovana Krejčíře zasáhl v noci na 20. srpna 2019 požár. - David Malík

Válka mezi youtuberem a skupinou Urbex!

„Dostala se ke mně informace, že to zapálil kluk jménem Dave Jörgen Sörensen. To je ten, co dělá Urbex tím způsobem, že krade věci a způsobuje požáry,“ líčil Danny z TVTwixx ve svém posledním videu na youTube. „Prostě tam přišel, dělal průzkum a nevím, co ho to popadlo. Vzal kanystr a polil celou střechu, zapálil to a vidíte, jak to dopadlo…,“ doplnil.

Blesk.cz se spojil s Davem Jörgenem Sörensenem. Ten s obviněním od Dannyho nesouhlasí. „Mstí se mi, že jsem napsal, že ničí staré budovy. Chtějí mě zničit a znemožnit před Urbex skupinou. Tohle je už třetí video, ve kterém mě z něčeho obviňují,“ tvrdí Dave.

V Chorvatsku shořel český autobus! Uvnitř bylo 49 lidí

Dave chtěl s Dannym vyřešit, proč ho z něčeho takového vůbec obvinil. Ten mu ale údajně neodpovídá na zprávy. „Jsem v urbexu celkem známá osoba, podílím se na vedení tří urbexových skupin na facebooku. Proto jsem snadný terč. Pomluvy mají za cíl mě diskreditovat v urbex komunitě,“ řekl Dave. Navíc v době požáru jsem byl doma v Tišnově. „V této vile jsem byl naposled před dvěma roky, nyní je to ruina, která nestojí ani za fotku,“ uvedl urbexer.

Bojí se Danny pravdy?

„Naštvalo je, že jsem napsal pravdu. Nedávno měli video v opuštěné dětské ozdravovně, kde brali inhalátor, vystříkali hasicí přístroje, všude plno rozházených těstovin a vysypané mouky... no strašný. Proto na mě teď útočí,“ popsal výjev, který se jemu a jeho kolegům údajně naskytl v ozdravovně, kterou předtím TVTwixx navštívili. Urbexeři prý nevěřili svým očím, čeho byli youtubeři schopní. Podle nich je to ubohost, jednou ze zásad prozkoumávání opuštěných objektů je totiž i „neodnášet si nic než fotky a nezanechávat nic než své stopy“. Tedy ve zkratce nic neničit a chovat se ohleduplně.

Záhadná stavba je prokletá: Do kaštelu v Sokolovích se nevydají ani ti nejodvážnější

Ve facebookových urbex skupinách se tohle už řešilo, stejně jako jiné jejich výpravy. Lidé odsuzují tohle chování stejně jako smyšlené výroky ze strany Dannyho. „Jde jim hlavně o sledovanost videí, zřejmě za každou cenu,“ zakončuje Dave.