Martin B., který předloni zaútočil na vychovatelku ve věznici Všehrdy na Chomutovsku, půjde do vězení na deset let. Trest mu v úterý o sedm let snížil odvolací Vrchní soud v Praze, místo pokusu o vraždu ho odsoudil za těžké ublížení na zdraví. Pětadvacetiletý muž, který si ve všehrdské věznici odpykával trest za vraždu své nezletilé sestry Denisky (†11), nepopírá, že by vychovatelku Martinu napadl, tvrdí ale, že ji nechtěl zabít. Rozhodnutí je pravomocné, je možné proti němu podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.