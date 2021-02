Olomoucký krajský soud otevřel případ brutální loňské vraždy cyklistky na okraji Olomouce. Z té je obžalován recidivista Rostislav B. (47), který si ženu nejspíš náhodně vytipoval. Muži hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest, podobného napadení se dopustil již v minulosti. U soudu odmítl vypovídat, v přípravném řízení se však k vraždě přiznal.

Tragédie se stala loni 5. dubna v olomoucké místní části Chválkovice, kde si pachatel vyhlédl ženu, která jela po polní cestě za svým známým. Poté, co se v domluveném čase nevrátila, nahlásila ji rodina jako pohřešovanou.

Příbuzní nejprve našli její kolo, tělo pohřešované poté objevili policisté, leželo několik stovek metrů od polní cesty. „Po prvotním ohledání bylo zřejmé, že došlo k surovému útoku na tuto ženu,“ uvedl tenkrát náměstek ředitele pro SKPV v Olomoucí Radovan Vojta. Policie neupřesnila, jak měl být čin spáchán. Před soudem ale zazněly informace o krutém a vypočítavém útoku.

Před soudem zazněly šokující detaily

Žena jela vpodvečer na kole z olomoucké městské části Chválkovice směrem na Bystrovany. Muž si na cyklistku podle žalobkyně počíhal na rozcestí u božích muk. „Poté, co poškozená odmítla výzvu k sexu, brutálně ji napadl tak, že ji pětkrát udeřil sekerou sečnou stranou do hlavy a trupu, bodl kuchyňským nožem do krku a poté s největší pravděpodobností ještě rdousil rukou," uvedla státní zástupkyně. Žena utrpěla řadu zranění, zemřela na místě. Bezprostřední příčinou byl krvácivý šok, vykrvácela z proříznuté hrdelní žíly.

Rostislav B. u soudu odmítl vypovídat a žádal, aby byl případ projednaný v jeho nepřítomnosti, což soud odmítl. V přípravném řízení se k vraždě přiznal, původně však tvrdil, že k ní byl vyprovokován při incidentu na polní cestě, když ženu autem míjel a spadla z kola. Začala mu prý nadávat a chtěla volat policii. „Nenapadlo mě nic jiného, než že jsem z auta vzal dřevěné toporo, pak jsem ji tím udělátkem udeřil do krku. Paní spadla na zem a křičela. Blesklo mi hlavou, že jsem tři měsíce po výkonu trestu a úplně jsem se ztratil. Vlezl jsem do přihrádky auta a vytáhl jsem nůž, pak už to bylo v háji," tvrdil.

Policistům řekl, že poté ženu naložil do auta a odvezl ji asi sto metrů do remízku, kam ji odtáhl. Ženu tam svlékl téměř donaha a tvrdil, že předstíral soulož kvůli procházející svědkyni. Až poté prý mrtvou ženu udeřil sekerou. „Já jsem ji nechtěl znásilnit, chtěl jsem jen projet do Bystrovan," tvrdil muž. Poté své výpovědi měnil a různě popíral.

Hledaly ho desítky policistů

Do pátrání po nebezpečném pachateli se vzápětí zapojilo pět desítek kriminalistů, přes 60 policistů odboru pořádkové služby, kynologové se služebními psy a specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertíz. Podezřelý byl dopaden do 36 hodin. Zadržení provedla s velikou razancí Zásahová jednotka Moravskoslezského kraje.

Video Policie v Olomouci dopadla údajného vraha ženy. - Policie ČR

Muž je obžalován z vraždy v nejpřísnějším třetím odstavci, za což mu hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest, dále z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neboť oběti odcizil platební kartu, a také z krádeže.

Obžalovaný muž byl v minulosti odsouzen pro násilnou i majetkovou trestnou činnost, z vězení se naposledy vrátil jen několik měsíců před vraždou, v lednu 2020. Podobného činu se přitom měl dopustit již před 14 lety, kdy brutálně napadl a znásilnil jinou mladou ženu na předměstí Olomouce.