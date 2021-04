Policie obvinila pětatřicetiletého vězně z věznice Valdice na Jičínsku z pokusu vraždy spoluvězně. Muž se podle kriminalistů pokusil 19. března v kulturní místnosti věznice zavraždit o šest let mladšího vězně. Obviněný si ve Valdicích odpykával trest 30 měsíců za napadení dozorce v roce 2017 ve věznici Ostrov. Nyní mu v případě dalšího odsouzení hrozí trest vězení od deseti do 18 let. V úterý to řekla mluvčí policie Iva Kormošová.