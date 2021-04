S bizarní výmluvou přišel čtyřiadvacetiletý řidič po autonehodě, kterou podle policie sám způsobil. Potom, co zázrakem přežil jen s lehkými zraněnými, policistům tvrdil, že automobil vlastně ani neřídil. Věděl, proč to dělá.

Svůj Volkswagen Vento řídil po nájezdu na dálnici D46 u obce Vranovice. „Zapojit se do správného pruhu se mu ale nepodařilo. Při manévru narazil z boku do jiného automobilu. V tu chvíli podnapilý muž i se svým autem vrazil do svodidel, otočil se a z volkswagenu vypadl,“ uvedl mluvčí policie František Kořínek.

Mladík ale nebyl z celé situace v šoku. Byl jen lehce poraněný. Podle mluvčího policii řekl, že auto vůbec neřídil. Naneštěstí pro řidiče ale nehodu zaznamenali i svědci, kteří policistům potvrdili, že nikdo jiný v autě neseděl, a jak tedy uvedli, řídit mohl pouze tento muž.

Když ještě dali policisté řidičovi dýchnout, bylo vymalováno. „Mladík nadýchal 2,13 a 2,59 alkoholu v dechu. Pro své jednání je tak nyní kromě několika dopravních přestupků podezřelý také z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.