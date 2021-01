Malá Daniela z Liptovské Štiavnice v okrese Ružomberok se už domů nevrátí. Jak uvedla slovenská televize Markíza, při sáňkování skončila pod koly osobního automobilu.

Řidič červeného Peugeotu, který se vracel z nákupu, nestačil na rychle se pohybující dítě zareagovat, i když sám rychle nejel. Zastavil ale až po 15 metrech a to nestačilo.

Dítě skončilo zaklíněné pod automobilem, odkud ho vytáhli svědci neštěstí. Jak televize uvedla, oživování trvalo přes hodinu. Zachránit Danielčin život už se ale nepodařilo.

Tamní obyvatele to naprosto zdrtilo. „Myslím, že on to děvčátko opravdu neviděl. Jednoduše tam kopec je mírně vyvýšený a dítě mu spadlo rovnou pod přední kola,“ uvedl se slzami v očích starosta obce Dušan Lauko.

Okolnosti tragédie vyšetřuje policie.