Současná situace bohužel nedovoluje oblíbené lyžování v lyžařských střediscích. Český národ je ale známý tím, že si se vším „poradí“. A to by tomu byl čert dlužný, aby náš národ nenapadlo něco, co by nám zasněžený horský svah mohlo nahradit.

Jenže tentokrát to bylo hodně přes čáru. Protože to, co se odehrálo minulý týden na pietním místě v Lidicích, je do nebe volající. Obec byla 10. června roku 1942 vyhlazena nacisty. Tragédii nepřežilo 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Nikdo z účastníků „bobovačky“ na to ale nehleděl.

O naprosto nechutném chování zúčastněných na facebooku informoval současný ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. „Minulý týden napadl sníh, a tak o tomto víkendu dorazilo na pietní území v Lidicích několik set lidí. Ne však proto, aby projevili úctu těm, kteří zde kdysi žili a stali se oběťmi německých okupantů, ale proto, aby si tu zajezdili na bobech, na sáňkách či na lyžích,“ popisuje Stehlík.

„Co na tom, že tyto své sportovní aktivity provozovali přímo na sutinách domů povražděných lidických obyvatel i na hrobech nacisty zpustošeného hřbitova,“ uvádí dál.

„Snažím se věřit tomu, že ti, kdo se rozhodli trávit takovýmto způsobem svůj volný čas na místě, kde byl spáchán jeden z nejodpornějších válečných zločinů, možná ani netušili, kde se ocitli,“ dodává s tím, že opak by poskytoval zvláštní a nedobrý obraz.

Na sáňkách přes hroby

V údolí, kde kdysi stávaly Lidice, stálo na 80 osobních aut. Majitelé zaparkovali přímo na pietním území. Stovky lidí si pak užívaly zimní radovánky na místech, kde umírali lidé a padaly k zemi jejich domy.

U jedné fotografie Stehlík popisuje příběhy lidí, kteří kdysi v domech bydleli a jakou měli práci. Byl mezi nimi řezník, elektrotechnik, hutník nebo horník či zedník. Další fotografie je ze stejného místa, kde žili zmínění lidé. Místo bylo plné dospělých i nezletilých se sáňkami či boby.

„V roce 1942 zničila domy v jižní části Lidic silnými náložemi německá armáda a následně je srovnali se zemí příslušníci Říšské pracovní služby. Aby se zde mohlo v lednu 2021 bobovat,“ uvedl Stehlík.

Lidé se nebáli jezdit na bobech přes hroby v místech starého lidického hřbitova. Vypovídá o tom i fotografie, kde jsou vidět stopy po sáňkách. „Nevím, zda bych své děti nechal jezdit na sáňkách přímo na místě, kde se děly hrůzy podobné těm, jaké zachycuje tento snímek,“ napsal Stehlík.

Jako „památku“ nechal kdosi u hrobu i své rozbité zelené boby. Neskutečné… „Němými svědky toho, co se o tomto víkendu v Lidicích dělo, byl i pomník dvaaosmdesáti lidických dětí. Také ony si zde kdysi rády hrály. Než je Němci 2. července 1942 udusili v plynových autech,“ zakončil Stehlík.