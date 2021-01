Pod zveřejněným prohlášením jsou podepsaní představitelé České biskupské konference (ČBK), Ekumenické rady církví v ČR (ERC) a Federace židovských obcí v ČR (FŽO). Davidovu hvězdu s nápisem „Neočkovaný“ mělo na sobě několik účastníků pátečního protestu v centru Prahy, svolaného mimo jiné proti vládním opatřením kvůli šíření nového koronaviru, a odmítajících očkování proti nemoci covid-19.

Již bývalá ombudsmanka Lenka Tarabová ve videu, kde vysvětluje svůj postoj | Reprofoto FB

Žlutá hvězda, kterou byli za druhé světové války nuceni nosit Židé, je symbolem útlaku, utrpení a smrti milionů obětí nacistického teroru, připomíná prohlášení.

„Pokud si někdo tento symbol přivlastňuje a jeho užitím se chce stavit na roveň šesti milionů zavražděných v koncentračních a vyhlazovacích táborech, nelze v tom vidět nic jiného než nevkusný a vypočítavý cynismus, který překračuje všechny myslitelné hranice,“ uvedli generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl, generální sekretář ERC Petr Jan Vinš a tajemník FŽO Tomáš Kraus. Zároveň vyzvali k veřejné omluvě ty, kdo symbol žluté hvězdy na akci proti očkování nosili.

„Židovská hvězda“ Neočkovaný ji stála židli: Liberecká ombudsmanka musela skončit

Pátečního protestu se v Praze zúčastnily desítky lidí, vedle vládních protikoronavirových opatření zpochybňovaly i výsledky amerických prezidentských voleb a okolnosti úmrtí bývalého slovenského policejního prezidenta Milana Lučanského. Účastníci v průvodu prošli z Václavského náměstí před americké velvyslanectví na Malé Straně a pak ke slovenské ambasádě v Bubenči.

Zneužití symbolu židovství při demonstraci odsoudil také izraelský velvyslanec v Česku Daniel Meron. „Použití Davidovy hvězdy při protestech proti očkování je ostudou a urážkou paměti obětí holokaustu,“ uvedl na twitteru.

The use of the Yellow Star of David in anti-vaccination protests is a disgrace and an insult to the memory of the victims of the Holocaust.

(Photos are from Facebook) pic.twitter.com/6oXNajEqSd