Policie se případem zabývala od sklonku loňského roku, kdy byl obviněný muž na návštěvě u svých známých. „Naprosto nepochopitelný příběh se odehrál v podvečer 23. prosince loňského roku. V inkriminovanou dobu procházel obviněný Třešňovou ulicí v Liberci společně se svým 19letým kamarádem. Před vchodem do panelového domu si dvojice všimla urostlého šedého kocoura, kterého jeho majitel vypouštěl pravidelně ráno a večer na půlhodinovou procházku ven,“ uvedla Baláková.

Muži podle ní usoudili, že by se kocour mohl líbit přítelkyni mladšího z nich, a chytili ho. Potvrdil to i záznam z kamery umístěné v panelovém domě. „Ačkoliv měl kocour na krku obojek s telefonním číslem, z čehož se dalo usoudit, že někomu patří, odnesli ho do bytu mladé ženy, kterou chtěli tímto živým dárkem obdarovat. Když vzala kocoura do náruče, aby si ho prohlédla, začal na něj bohužel dorážet její pes, který ho vyděsil. Vystresovaný kocour se pak snažil z jejího sevření vysmeknout a utéct někam do bezpečí. Přitom jí způsobil několik škrábanců, kvůli kterým slečna ztropila scénu, a tím byl jeho osud zpečetěn,“ uvedla mluvčí policie.

Místo toho, aby muži kocoura vrátili zpět, kde ho vzali, starší z nich zvíře vzal a vyhodil z okna v devátém patře. Svědci zraněného kocoura nalezli ve zuboženém stavu. Jeden z kolemjdoucích kocoura poznal a kontaktoval jeho majitele, který bydlel nedaleko panelového domu, z něhož obviněný muž kocoura vyhodil. „Zvíře po pádu z velké výšky utrpělo zlomeninu páteře, kterou veterinární lékařka označila za závažné nevratné poškození jeho zdravotního stavu a majiteli doporučila, aby ho nechal raději uspat,“ dodala Baláková.