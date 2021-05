Trestankyně (39) dokázala do vězení propašovat nabitou zbraň: Schovala ji do své vaginy! (Autor: Missouri Department Of Corrections)

Nabitou zbraň na neobvyklém místě do vězení propašovala Amy Wilhiteová. Devětatřicetiletá žena čtyřpalcový revolver ukryla do své vaginy! Nikdo z vězeňské služby zbraň neodhalil. Ve vězení ji měla dlouhých sedmnáct dní, než ji služba našla zabalenou mezi jejími věcmi.

Neobvyklý případ řešil soud v americkém Missouri. Trestankyně Amy Wilhiteová byla odsouzena na deset let za pašování zbraně! Devětatřicetiletá žena propašovala do vězení nabitou zbraň, kterou ukryla ve své vagině. Nicméně dozorci ve vězení si při kontrole ničeho nevšimli, a tak revolver ráže .22 dokázala pronést do věznice.

Podle informací serveru The Smoking Gun poté, co se žena dostala do cely, ukryla zbraň mezi své věci. Dozorci ji našli až po sedmnácti dnech. Podle informací deníku New York Post Wilhiteová tvrdila, že zbraň byla její spoluvězeňkyně. Ovšem spoluvězeňkyně uvedla, že „zbraň patřila Amy.“

