Bezhlavým střílením skončil sousedský spor ve Volfarticích na Českolipsku. Podle obžaloby tam 47letý muž zavraždil svého o 10 let mladšího souseda. Jedna rána nestačila. Pachatel jich měl vypálil rovnou pět. Rozsudek, kterým ho soud poslal do vězení na 14 let, zatím není pravomocný.