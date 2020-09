Pohodovou neděli v obci Volfartice narušila policejní auta, která se ve velkém sjížděla do obce. Na lince 158 totiž přijali volání o útoku na 37letého muže. Hlídky na místě zjistily, že na muže nejspíš několikrát vystřelil jeho o deset let starší soused.

„Střelce, který se v době našeho příjezdu zdržoval na místě činu ve svém bydlišti, jsme zadrželi s využitím donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou zbraní, odpor přitom nekladl,“ uvedla k zásahu mluvčí policie Ivana Baláková.

Záchranáři se postřelenému muži snažili pomoci, lékař ale musel konstatovat smrt. Případ si tak převzala kriminální služba. Podle policie tragické události předcházela hádka mezi zemřelým mužem (†37) a jeho sousedem (47). Mladší muž si přišel na pozemek staršího stěžovat, že ho ruší hluk z jeho domu. Hádku měl ukončit opilý starší muž několika výstřely z legálně držené zbraně.

Zastřelený muž měl manželku a děti. „Nezlobte se, zatím se teď nebudeme k tomu vyjadřovat,“ řekla Deníku zdrcená žena, která přišla o manžela. Muž byl starousedlíkem, zatímco střelec se měl do obce přistěhovat.

Dlouhodobé spory

„Mezi oběma rodinami měly dlouhodobě panovat napjaté vztahy. Policisté v Žandově přijali ale v této souvislosti jen dvě oznámení, která spočívala v tom, že se jejich členové navzájem podezřívali z pomluv a schválností. Tato oznámení jsme postoupili do správního řízení příslušnému městskému úřadu. Žádný násilný konflikt mezi těmito rodinami jsme nikdy neřešili,“ dodala Baláková.

Podívej, bude zle! A bylo…

O tom, že mezi rodinami panovaly dlouhodobé spory, nemají pochyb ani sousedé. „Nejhorší jsou zlé sousedské vztahy, co ty chudáci nevinný děti,“ řekl Deníku jeden ze sousedů Milan J. Jeho bratr navíc bydlí přímo vedle rozhádaných sousedů.

„Už také dříve volal policajty. Byl tam hluk, ten co střílel furt hrál ruský písničky, také vyvěšoval ruskou vlajku a včera snad něco slavili,“ prohlásil s tím, že obě rodiny mají nové domky, neustále na sebe psaly dopisy, oznámení. „To je hrozné, co se stalo,“ dodal.

Neblíže tragické události byl Jan D. Ten má v sousedství obě rodiny. „Dělal jsem zrovna seno a oni už byli podnapilí, slavili, (...) a ženská od střelce vzala dalekohled a pistol a už mířila na velkou kočku, co je jejich sousedů a chodí sem na louku. Ještě říkám kamarádovi, co tam byl se mnou, podívej, tady bude zle, oni střílejí po kočce. No a za nějakou dobu, bylo asi osm večer, sousedka křičí, že se tam střílí, tak jsme tam šli a už bylo pozdě. Mladý lidi a tak si zničit život, “ popsal tragédii.

Obviněn z vraždy!

„V pondělí odpoledne si zadržený člověk převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin vraždy, tím momentem začalo jeho trestní stíhání. Usnesení si přečetl a ve večerních hodinách byl jako obviněný vyslechnut. Vyšetřovatel v úterý podal státnímu zástupci podnět k uvalení vazby, hrozí mu totiž vysoký trest,“ uvedla pro Blesk mluvčí Baláková.

Nyní už obviněný muž měl v legálním držení celkem čtyři střelné zbraně. Tři samonabíjecí pistole a jednu samonabíjecí malorážku. Zbrojní průkaz měl od roku 1997. Muž obviněný z vraždy měl čistý trestní rejstřík.