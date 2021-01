Za vydírání, zbavení osobní svobody a znásilnění známého si dvaadvacetiletý Lukáš Hartmann z Otrokovic na Zlínsku odpyká pět let vězení. Dohodl se na tom dnes u krajského soudu se státní zástupkyní. Podle obžaloby působil Hartmann jednapadesátiletému muži opakovaně psychické útrapy po několik dní od února do dubna 2018. K trestné činnosti se přiznal, hrozilo mu až 12 let vězení. Poškozený podle státní zástupkyně utrpěl posttraumatickou stresovou poruchu. Rozsudek je pravomocný.