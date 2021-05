„Stěžovatel v ústavní stížnosti neuvedl nic, co by svědčilo o zásahu do jeho základních práv," stojí v usnesení. Podle obžaloby Vosyka zasadil ženě nožem několik ran do hrudníku a břicha, ta na místě zemřela.

Z herny útočník odnesl 165 tisíc korun. Zamaskovaný čepicí, tmavými brýlemi a silnou bundou prošel kolem bezpečnostních kamer na ulicích v okolí herny.

V hlavní roli dluhy

Motivem pro vraždu byly podle obžaloby jeho dluhy. K důkazům patřil nedopalek cigarety s Vosykovou DNA, která byla také na bankovce vložené jako poslední do automatu. Jako podpůrné důkazy posloužily záznamy z pouličních kamer a posudek z oboru biomechaniky porovnávající Vosykův pohyb s postavou na záznamu.

Obžaloba ho vinila z plánované vraždy. „Přinesl si do herny nůž s čepelí delší než 20 centimetrů a zasadil jí tři rány,“ konstatoval při hlavním líčení v roce 2020 u Krajského soudu v Brně žalobce. Vosyka při procesu vinu popíral. Výpověď u policie označil za vynucenou. „V ten den jsem v herně vůbec nebyl,“ dušoval se.

Video Martin Vosyka (43) si definitivně odsedí 17 let za vraždu barmanky ve Žďáru nad Sázavou.

Do herny ve čtyři ráno

Obžalovaný před soudem přiznal dluhy v řádech statisíců korun, společně s hypotékou na dům to bylo téměř 2,5 milionu korun. Dlouhodobě marodil a hrál na automatech. O tom, že je na nich závislý, ale nikdo nevěděl. Do herny odjížděl častokrát v brzkých ranních hodinách, kdy ještě jeho manželka spala. U soudu uvedl, že vyjížděl z domu často ve čtyři ráno.

Loni v listopadu Vosykovo dovolání odmítl Nejvyšší soud. Justice se podle něj kauze věnovala pečlivě, detailně hodnotila všechny důkazy a okolnosti.