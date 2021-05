Smrtí muže (†37) skončilo vloupání do bývalého drážního domku ve Vochově na Plzeňsku. Zloděj Jaroslav V. podlehl zranění, které mu způsobil majitel domu Jan B. (56) svou legálně drženou zbraní. Z celé republiky se lidé složili na právní pomoc, vybralo se přes 363 tisíc korun!

Na právní pomoc se Janu B. složili lidé z celého Česka. Na účet založený provozovatelem opavské střelnice Janem Šafaříkem poslali 363 tisíc korun, které byly koncem dubna převedeny na účet Jana B.

„Všem těm lidem dlužím strašně moc, je to naprosto neuvěřitelné!,“ reagoval Jan B. poté, co byl koncem dubna účet zrušen a částka přes 363 tisíc mu byla zaslána. „Je to obrovská vzpruha materiální, ale i psychická,“ vzkázal přes svého právníka Tomáše Gawrona.

Pokud včelaře policie neobviní, peníze pomohou dalším potřebným. „V tom případě půjdou na zvláštní účet, odkud by byly uvolněny jen v podobných případech, jako je ten Honzův,“ vysvětlil Šafařík. Případ včelaře z druhého konce republiky, kterého nikdy neviděl, ho zasáhl, protože i on sám kdysi čelil podobné situaci. Založil proto sbírku.

Dodal ale, že věří, že včelař nebude z ničeho obviněn, protože podle něj v případu Jana B. byly naplněny podmínky nutné obrany.

Útočník se sekerou

Měsíce, možná roky nejistoty teď čekají Jana B. z Vochova na Plzeňsku. Majitel bývalého drážního domku 24. března zastřelil zloděje Jaroslava V., který se do objektu vloupal po druhé hodině ráno. Podle zjištění CNN Prima News zloděj zřejmě musel vědět, že v době vloupání není dům prázdný.

„Klient se bránil bezprostředně po probuzení v hluboké noci a naprosté tmě ve svém obydlí o dispozici 1+kk, pachatel měl u sebe sekeru,“ popsal advokát Jana B. Tomáš Gawron s tím, že policejní vyšetřování může trvat kolem devíti měsíců, případné soudy se ale můžou táhnout roky.

Krátce po tragické události se ukázalo, že do domku se vloupal narkoman Jaroslav V. (†37) , který byl v minulosti ve vězení za vraždu. Podle informací, které nyní přinesla stanice CNN Prima News, si zloděj vloupačku možná předem naplánoval.

Dům si patrně vyhlédl

Několik dnů před tragickou událostí totiž někdo dům údajně obcházel, vlezl na pozemek a dokonce poškodil plot. Jan B. tomu ale nepřikládal větší význam.

Vetřelec Jaroslav V. s velkou pravděpodobností musel tušit, že v drážním domku někdo je. V době, kdy se do objektu vloupal, totiž podle informací stanice z komínu domku stoupal kouř a v garáži bylo viditelně zaparkované auto.

Neštěstí tak sám mohl snadno předejít. A včelař Jan B. by teď nemusel mít strach z toho, jestli policisté událost klasifikují jako přiměřenou sebeobranu. Jestli ne, bude mu hrozit až 16 let vězení.

Nový zákon?

Podle informací CNN Prima News bude v blízké budoucnosti ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny projednávat změnu ústavního zákona, podle které by se lidé v případech, jako byl ten ve Vochově, mohli bránit zbraní.

Pražský advokát Jan Černý nicméně Blesku sdělil, že taková změna podle něj není nutná. „Máme takzvaný institut nutné obrany. Pokud někdo brání sebe nebo majetek, tak má možnost ho bránit. Další změny v legislativě vidím jako nadbytečné,“ vysvětlil Jan Černý.

