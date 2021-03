Tragická událost se odehrála ve středu nad ránem ve Vochově na Plzeňsku. Do domku u železniční trati vnikl cizí muž (†37). Majitel vystřelil a zasáhl jej tak, že vetřelec na místě zemřel. Případ vyšetřují kriminalisté. Podle některých zpráv má být mrtvým muž, kterého soud v roce 2003 odsoudil za brutální vraždu k výjimečnému trestu.

„Je důvodné podezření, že do jednoho z objektů vnikl muž, proti kterému byla následně ze strany majitele použita legálně držená střelná zbraň. Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Burešová s tím, že kriminalisté zjišťují veškeré okolnosti případu.

Ve středu dopoledne pak policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. „Prověřujeme tedy, zda došlo ke spáchání trestného činu a rovněž posuzujeme okolnosti a podmínky nutné obrany,“ vysvětlila Burešová s tím, že policisté zahájili i úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.

Mrtvý je odsouzený vrah?

Podle serveru Novinky.cz má být zastřeleným v minulosti odsouzený vrah. Jako zfetovaný mladík kvůli pár stovkám ubodal svého známého, důchodce, který mu poskytl nocleh. Peníze poté hned utratil za drogu.

Znalci se tehdy shodli, že jeho náprava je velmi obtížná a bude mít sklony k zločinnému jednání. Byl odsouzený k 16,5 letům vězení, na svobodu se dostal předloni.

Incident se odehrál v bývalém drážním domku na okraji obce. Muž se vydal do domku nejspíše krást. Netušil ale, že je uvnitř majitel. Ten na něj vystřelil, zasáhnout jej měl do hrudníku.

Postřelený ještě vyběhl před dům, tam zůstal ležet. Střelec se měl snažit údajnému zloději poskytnout před příjezdem záchranářů první pomoc. Zranění bylo smrtelné, přivolaní záchranáři už muži nemohli pomoci. Ošetřili ale majitele domu i jeho ženu, kterými incident velmi otřásl.

Podle informací na policejním twitteru je již střelec opět doma. „Zadržený muž byl po provedení prvotních úkonů propuštěn,“ uvádí policie s tím, že věc je nadále ve fázi prověřování. Jak uvedla televize Prima, v případě, že by muži nebyl uznán argument nutné obrany, mohl by dostat až 16 let vězení.

