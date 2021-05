Kritici přišli s tím, že vyšetřovatelé měli Šťovíčka už po první vraždě alespoň sledovat nebo mu napíchnout telefon. Budoucí pachatel druhé vraždy byl totiž tou dobou jedním z třech podezřelých z vraždy mladé maminky Lucie J. (†35), která byla pár dní před tím nalezena uškrcená v lese.

Kritizoval i bývalý kriminalista

Svoji kritiku podle Seznam Zprávy napsal na facebooku i bývalý pražský vyšetřovatel Roman Pavlík (51). Podle něj měli podezřelého už po první vraždě kriminalisté zadržet nebo alespoň mapovat jeho pohyb i to, co dělá, a využít všechny nástroje, jež policie má, aby druhé vraždě zabránili. Už proto, že byl Šťovíček kdysi za vraždu odsouzen – v roce 1999 na 14 let.

Pavlík podle magazínu Reportér prodělal v roce 2013 rozsáhlou mrtvici a jak uvedl pro web Seznam Zprávy, k případu se nechce vyjadřovat, nevěděl prý, že se jeho soukromý názor ze sociálních sítí stane rozbuškou pro kritiku policie.

GIBS pochybení nenašla

Ale stalo se a Krajské státní zastupitelstvo, které mělo případ na starosti, podalo samo podnět k prošetření liberecké policie Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS). Ta ale nakonec případ odložila s tím, že kriminalisté nepochybili.

I liberecká policie si za svojí prací stojí. „Kdyby býval dotyčný měl všechny informace k vyšetřování a viděl spis, tak by tohle nikdy neřekl,“ uvedl na kritiku pro Seznam Zprávy šéf liberecké krajské kriminálky Vladimír Lukášek.

Karel Šťovíček zavraždil Lucii J. a o deset dní později i další maminku dvou dětí Stanislavu (39) z Turnova. Vraždy se odehrály na přelomu července a srpna na dvou místech v Českém ráji. Lucie J. se prý před tím pohádala s manželem, s nímž spolu s dětmi byla v regionu na dovolené.

Pachatel se s ženami seznámil v baru, respektive v restauračním zařízení, kde je hostil a popíjel s nimi, než se spolu odebrali na místa, kde ke zločinům došlo.

Jak uvedl web liberec.rozhlas.cz, Šťovíček podle znalců sice netrpí žádnou duševní ani sexuální poruchou, jeho resocializaci ale považují za téměř vyloučenou. I tak podle zákona může po 30 letech ve vězení požádat o podmínečné propuštění.