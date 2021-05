Tři a půl roku si odsedí jachtař David Křížek. Sportovec, který čtyřikrát přeplul Atlantský oceán, jde za mříže za tunelování Metropolitního spořitelního družstva. K činu se sám přiznal. Jeho manželka Lucie Křížková, miss z roku 2003, se k celé situaci vyjádřila na instagramu, kde uvedla, že se do tíživé situace její manžel dostal z naivity a stal se loutkou.

Mistr republiky v jachtingu David Křížek, který získal neuvěřitelných třicet titulů mistra republiky, byl odsouzen k vězení. Podle informací zpravodajského webu iHNed ho Vrchní soud v Praze poslal na tři a půl roku za mříže. Křížek měl podíl na tunelování Metropolitního spořitelního družstva. „Je to devět let, co se můj muž David stal nástrojem trestného činu. Z naivity a důvěřivosti byl loutkou ve dvou společnostech, které způsobily milionové škody,“ uvedla Lucie Křížková na svém instagramu.

Manželka slavného jachtaře, jenž se ke svému činu přiznal, dále dodala, že její manžel jakožto sportovec tělem a duší věří v fair play a do světa byznysu se dostal čirou náhodou. Dle jejích slov mu nevyšel oceánský projekt, a tak se kvůli finanční tísni rozhodl, že přijme práci marketingového manažera, kterou mu nabídl jeho kamarád. „Podepisoval, byl ujišťován, že vše je naprosto legální a neměl důvod nevěřit lidem, kteří jsou ve svém podnikání úspěšní. Ale neznalost neomlouvá. To víme,“ napsala zdrcená bývalá miss, která se nyní se svým manželem musí na dlouhé tři roky rozloučit.

„Jen chci zmínit, že na milionových podvodech neprofitoval. Sám musel skoro celý svůj majetek, na který si poctivě vydělal, rozprodat, aby měl z čeho zaplatit dluhy a právníky,“ píše nadále s důrazem na to, že se k činu přiznal a na podzim dostal podmínku. Státní zástupce nicméně podal odvolání a tento týden se vrchní soud přiklonil k tvrdšímu trestu. „Znám ho jako poctivého, pravdomluvného a milujícího člověka. Pevně za ním stojím,“ uzavřela miss, jež s milovníkem jachtingu a otevřeného moře žije již patnáct let.