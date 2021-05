Policie znovu žádá veřejnost o pomoc při identifikaci muže, jehož ostatky se našly před lety v lese na Rokycansku. A někteří lidé tentokrát v kreslené rekonstrukci obličeje poznávají otce na 35 let odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře Lamberta! Nejen že tu skutečně jistá podoba je, ale i detaily nálezu nevylučují, že by se o Lamberta Krejčíře skutečně mohlo jednat.

Lambert Krejčíř, otec z Česka uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře, který v současnosti sedí v jihoafrickém vězení, zmizel v roce 2002. Policie po něm vyhlásila pátrání, ale nebylo úspěšné. Dodnes tak Lambert zůstává v policejních databázích hledaných osob.

V médiích se v průběhu času objevovalo, že Lambert Krejčíř zemřel v kufru auta svých únosců na zástavu srdce. Zda je to pravda, se dodnes neprokázalo, ani se nepřišlo na to, kdo by mohl muže unést a zavraždit.

Krejčířovi staršímu by dnes bylo 75 let. Není-li již mezi živými, pak skutečně existují jisté indicie k tomu, že nález kosterních pozůstatků nalezených v roce 2014 v lese na Rokycansku by s jeho osobou mohl souviset. Upozornil na to nedávno web Plzeňská drbna.

Letitý nález přitahuje pozornost

Část mužské lebky a další ostatky kostry byly nalezeny v květnu 2014, o pět let později se pak ve stejné oblasti našla i dolní čelist patřící stejné osobě jako předešlé kosti. Policie se tehdy obrátila na veřejnost s žádostí o pomoc s identifikací. K ničemu to ale nevedlo.

Nyní policie výzvu opakuje a lidé se jí začali ozývat, a to právě s překvapivým tipem na to, že by ostatky mohly patřit Lambertu Krejčířovi.

Vše je sice v rovině spekulací, pravda ovšem je, že jisté podobnosti mezi rekonstruovaným portrétem provedeným na základě nálezu lebky neznámého muže a fotografiemi Lamberta Krejčíře existují.

Možných indicií je více

„Vytvořená rekonstrukce obličeje je přibližnou podobou, která by měla skutečnému stavu odpovídat především umístěním a vzájemnou proporcí obličejových prvků,“ upozorňuje policie.

Jsou však i další indicie, ne jen podoba. Podle údajů z policejní databáze se ukazuje, že přibližně odpovídá výška (kolem 175 cm), věk (cca 50) i doba možného úmrtí (cca před 20 lety) – policie odhaduje, že nalezený muž zemřel maximálně před 20 lety, což sedí na dobu zmizení Krejčířova otce, od něhož uplynulo 19 let. U kostí se také našlo značkové oblečení a brýle.

Dluhy jako motiv nestačily

Policie z únosu Lamberta Krejčíře obvinila v roce 2006 kontroverzního příbramského podnikatele a dlouholetého majitele fotbalového klubu Jaroslava Starku a jeho spolupracovníka Vlastimila Spěváka.

Po pěti letech však bylo obvinění staženo a oba muži později od státu dostali mnohatisícové odškodnění za křivé obvinění. Jen skutečnost, že Starka Lambertu Krejčířovi dlužil přes 60 milionů korun, k prokázání viny nestačila.