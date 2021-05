K svátku matek přáli na sociálních sítích mnozí čeští politici. Například ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) předal kytici ve studiu CNN Prima News. „Všem maminkám a nejen těm ze @CNNPrima přeji ten nejkrásnější Den matek,“ napsal na twitter. Kytici dal moderátorce Terezii Tománková, ke které v poledne usedl do debaty. Mimochodem, Tománková dostala na Primě hodně květin už relativně nedávno - bylo to po Partii s prezidentem Milošem Zemanem, který se do ní pořád navážel a vytýkal jí chyby. Květiny pak dorazily od diváků.

Matkám popřál také bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Maminky mají dneska svátek. Chtěl bych jim poděkovat za jejich lásku, starost a péči,“ napsal. Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka ke svátku matek popřál prostřednictvím twitteru BIS. „Obdivuji všechny důstojnice, že dokáží skloubit mateřství a péči o rodinu s náročnou službou. Chci jim za to dnes znovu poděkovat a popřát ke Dni matek,” uvedl.

Místopředsedkyně strany KDU-ČSL Šárka Jelínková na sociální síti popřála své matce. „Díky ní jsem tam, kde jsem. Mami, děkuji,“ napsala. „Jsi pro mě velkým vzorem.“ Policejní mluvčí Kateřina Rendlová zase na den matek sdílela fotografie se svou dcerou. „Dnes je Den matek. Statečných žen a hrdinek,“ připsala k ní.

Nejčastějším způsobem oslav svátku napříč státy je obdarování matek malým dárkem. Děti dárky obvykle vyrábí samy, starší volí třeba bonboniéru či květinu. V některých zemích bývá zvykem pozvání na rodinnou večeři. V Nepálu se tradice zaměřuje na zesnulé matky.

S historií svátku se pojí jméno americké aktivistky Julie Wardové Howeové, která v roce 1870 vyzvala ženy ke sjednocení proti válkám ve svém Provolání ke dni matek. Zakladatelkou svátku se pak stala Anna Maria Jarvisová, která bojovala o jeho oficiální uznání. Společný návrh amerického Kongresu roku 1914 stvrdil prezident Woodrow Wilson.

V někdejším Československu byl Den matek po druhé světové válce zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (MDŽ) slaveného 8. března. Komunisté se chtěli tímto krokem vymezit mimo jiné vůči první republice. Česko se k oslavám tohoto svátku vrátilo po listopadové revoluci, mezi oficiální státní svátky v kalendáři ale nepatří. Na třetí neděli v červnu pak připadá Den otců.