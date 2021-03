Na zemi v cele byl v neděli nalezen Roger Reece Kibbe. Jednaosmdesátiletý násilník a usvědčený sériový vrah si ve státní věznici Mule Creek v Kalifornii odpykával doživotní trest. Kibbe byl podle informací zpravodajského webu San Francisco CBS v roce 1991 odsouzen za vraždu Darcie Frackenpohlové, jejíž nahé tělo bylo nalezeno v horském průsmyku Echo Summit. Tehdy byl odsouzen na pětadvacet let. Ovšem v roce 2008 analýza DNA Kibbeho spojila s šesti dalšími vraždami, k nimž se nakonec přiznal.

V září roku 1977 zavraždil Lou Ellen Bourleighovou, která zmizela poté, co odešla do nákupního centra ve Walnut Creek, kde měla mít pohovor. Její bezvládné tělo bylo nalezeno u jezera Berryessa v Napa County. Podle informací deníku The Sun Kibbe ve své výpovědi uvedl, že ji vylákal do své dodávky, kde ji svázal, znásilnil a zabil.

V roce 1986 zavraždil v Pittsburgu Ann Scottovou, kterou pohřbil na odlehlém místě. Za oběť mu padly kromě již vyjmenovaných, Stephanie Brownová, Charmaine Sabrahová, Katherine Kelly Quinonesová a Lora Heedricová. Všechny měl zavraždit v roce 1986. V roce 2009 se tehdy sedmdesátiletý Kibbe přiznal k vraždám, aby se vyhnul trestu smrti. Místo toho byl odsouzen k šesti doživotním trestům.

Co se v neděli ráno uvnitř cely stalo, zatím není jasné. Ovšem kalifornské úřady uvedly, že smrt násilníka a vraha vyšetřují jako vraždu! Kibbe sdílel celu s Jasonem Budrowem, který měl postávat poblíž Kibbeho těla. Čtyřicetiletý Budrow byl v roce 2011 odsouzen k doživotnímu trestu bez možnosti podmínečného propuštění za vraždu. Kibbe byl ještě převezen z cely na ošetřovnu, o hodinu později byl však prohlášen za mrtvého.

