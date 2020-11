Julia Rawsonová se s jedním ze svých vrahů setkala osudného večera v baru. Nemohla mít ani ponětí o bytu plném hrůz, který sdílel se svým partnerem a kde měla být zabita. Dvaačtyřicetiletá oběť byla nalákána do domu v Dudley Portu v Anglii hororem posedlým Nathanem Maynard-Ellisem (30) v květnu 2019.

Příbytek, plný vycpaných tvorů, strašidelných panenek i latexových masek sdílel s partnerem Davidem Leesleyem (25). Na znepokojivých snímcích, které zveřejnila policie, můžeme vidět jejich zálibu v hromadění hororových artefaktů i knih o sériových vrazích. Pracovní deska plná seker a nožů by možná nepůsobila na první pohled tak děsivě, kdyby u ní neležely uřezané hlavičky panenek.

Nathan měl podle všeho duševní problémy a své temné myšlenky zaměřoval na sexuální napadání žen a jejich násilné zabíjení. Sadista si navíc psal deník, ve kterém popisuje své zvrácené fantazie. Mimo to natočil i dva sexuálně násilné filmy s názvem Nekromantic 1 a 2, ve kterých se zabývá tématem nekrofilie, zejména mužem, který měl pohlavní styk s mrtvou ženou.

U soudního řízení zaznělo, že tělo oběti muži rozřezali na kousky a vyhodili na různých místech. Spálili svoje krví potřísněné oblečení a zničený koberec, aby zlikvidovali důkazy o zrůdném činu, který spáchali. „Ani jeden z mužů nezpanikařil, právě naopak,“ uvedl právník. „Všechno, co udělali jim dokázalo, že v tom jedou spolu.“

Oba muži vraždu popřeli, oba však byli shledáni vinnými a odsouzeni k doživotí. Maynard-Ellis navíc musel čelit obvinění z několika znásilnění a vyhrožování vraždou. Nakonec byl usvědčen ze čtyř případů znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění, které oznámila nejmenovaná žena po jeho zatčení. Oba zabijáci nakonec připustili, že znemožnili výkon spravedlnosti a po rozřezání ostatků paní Rawsonové v květnu loňského roku mrtvolu zatajili. Její ostatky byly nalezen o sedmačtyřicet dní později.

Smrt Julie oplakávají její kamarádi, kteří ji popisují jako přímočarého člověka. „Milovala život a byla přátelská. Byla vždy centrem pozornosti,“ uvedla její kamarádka Norma pro britský deník Daily Mirror.

Debbie Maskellová, která s Julií kamarádila dlouhých pětadvacet let, má do teď v živé paměti, kdy se dozvěděla, že Julie zmizela. „Šla jsem domů z práce, když mi zavolali, aby mi řekli, že jedna z mých kamarádek je nezvěstná. Jen jsem se jich zeptala, co tím myslí.

Byla nezvěstná dva týdny, když mi řekli, že byli dva muži zatčeni ve spojitosti s jejím zmizením. Myslím, že policisti užili slova: zatčeni s podezřením z únosu nebo vraždy,“ dodala Debbie s tím, že nemůže nadále chodit kolem baru, kde se Julia setkala se svým vrahem.