Policie pátrala po dvaapadesátiletém Jozefu P., kterého podezírá, že v pondělí ve Frýdku-Místku zavraždil muže. Hledaný byl v policejní databázi veden jako nebezpečný a ozbrojený. Policie veřejnost upozorňovala, že by se ho nikdo neměl pokoušet zadržet.

Událost se stala v pondělí kolem 17:15 na Pivovarské ulici. Policejní mluvčí Pavla Jiroušková uvedla, že podezřelý zaútočil na devětatřicetiletého muže a způsobil mu zranění, kterým i přes pomoc svědků a zdravotníků na místě podlehl. „Útočník z místa události utekl,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

„Prý to byli dva známí, co mezi sebou měli spory,“ řekl svědek TV Prima. Promluvil také o vražedné zbrani. „Byl to zavírací nůž. Vzal si ho do kapsy,“ dodal muž.

Policisté ve středu informovali, že se jim muže podařilo vypátrat. „Dnes kolem 15:00 hodin policisté v Ostravě vypátrali a zadrželi hledaného 52letého muže podezřelého z vraždy ve Frýdku Místku. Muž změnil mírně vzhled a nekladl žádný odpor. Nyní budou probíhat procesní úkony," uvedli na Twitteru.