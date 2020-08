Tatínkové ze slovenského města Stropkov během dovolené vzali děti na výlet. Už se z něj však nikdy nevrátili, výlet měl naprosto katastrofickou dohru. Během jízdy zřejmě minivan, který řídil devětatřicetiletý muž, dostal smyk a bočně se srazil s protijedoucí dodávkou. Nehodu nepřežili čtyři malí chlapci a otec dvou dětí Marián.

Fotbalista Tobiášek (†10) zemřel při nehodě v dodávce smrti: Rodina promluvila o bolestné ztrátě

Poslední rozloučení se všemi oběťmi tragédie proběhlo v neděli. Maminky chlapečků to nesly velice těžce a příbuzní je museli podpírat. Nad hřbitovem se vznášela tíživá atmosféra a během obřadu zněla píseň „Anjelik môj, kde lietaš?“ od Dary Rollins. „Nejhorší je, když rodič pohřbívá své dítě, protože by to mělo být naopak,“ řekl jeden z přítomných duchovních.

„Odpočívat budou chlapci navěky vedle sebe. Tak, jak seděli v autě před smrtí,“ prozradil serveru Plus JEDEN DEŇ rodinný známý. Nejprve pohřbili Tadeáše, potom Olivera a Tobiáše, později i Davida. Když bílé rakvičky spouštěli do země, celým hřbitovem se ozýval nešťastný pláč pozůstalých. Kněží, kteří obřad vedli, se vyhnuli osobním řečem, aby zbytečně neprohlubovali už tak tesknou atmosféru.

Marián (†43) zemřel v dodávce smrti při nehodě, jeho syna (2) zachránila autosedačka

Pohřeb Mariána a jeho synovce Davida se pak konal o tři hodiny později. Po Mariánovi zůstala ovdovělá manželka, syn, který jako zázrakem nehodu přežil, a dcerka, jež trpí mozkovou obrnou a epilepsií a je odkázána na pomoc druhých. Ve čtvrtek policie obvinila řidiče dodávky z usmrcení a ublížení na zdraví, devětatřicetiletý muž byl otcem jednoho ze zesnulých dětí. Další okolnosti případu policie vyšetřuje.

„Vyšetřování okolností dopravní nehody pokračuje, k případu byly přizváni i soudní znalci,“ uvedla policie.