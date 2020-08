Na dovolenou k přehradě Liptovská Mara vzala své děti skupinka tatínků ze slovenského města Stropkov. Prázdninový pobyt v chatě měl trvat od pondělí do pátku a měl to být čas plný smíchu a zábavy. Ve středu však začalo pršet a tak se tatínkové rozhodli, že vezmou své děti na výlet. Ten dopadl tragicky. Devítičlenná skupina cestovala v minivanu a na mokré silnici ve směru na Liptovský Trnovec dostalo auto smyk a bočně narazilo do protijedoucí dodávky. Nehoda měla tragické následky. Zemřeli při ní čtyři malí fotbalisté David, Tobiáš, Oliver a Tadeáš. Mezi oběťmi byl i otec od rodiny Marián. V minivanu s ním byl i jeho dvouletý syn Majko, který naštěstí vyvázl bez zranění. Zachránila ho autosedačka.

Doma na třiačtyřicetiletého muže čekala manželka Jana a jejich dcerka Janka. Osmiletá holčička je postižená. „Je ležící, sama neumí udělat nic. Neví, že má ruce, neví jak je ovládat,“ uvedla pro slovenský deník Pluska JEDEN DEŇ Jana, která je teď na všechno sama. Těhotenství prý probíhalo dobře, ovšem komplikace nastaly při porodu. Při něm jí totiž praskla pupeční šňůra a holčičku bylo nutné oživovat, což se nakonec naštěstí podařilo, ovšem Janka si odnesla trvalé následky. Došlo k poškození mozku. Dívce byla diagnostikována dětská obrna a epilepsie. „Největším problémem je to, že nekomunikuje. Takže když ji něco je, nedokáže se vyjádřit,“ dodává Jana s tím, že je zcela odkázána na její péči. Nyní po smrti manžela je navíc na všechno sama.

Malé Jance by mohly pomoci rehabilitace, ovšem to je finančně náročné. Ovšem pakliže nesežene rodina dostatek peněz na rehabilitační pobyty, bude muset Janka podstoupit operaci kyčlí,. Taková operace by mohla mít za následek velké bolesti a křeče. Naopak pravidelné cvičení by ulevilo jejím svalům, organismu a Janka by díky němu mohla částečně používat jednu ruku.