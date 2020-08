Měl to být čas plný zábavy a smíchu. Parta tatínků ze slovenského Stropkova vzala své děti na chatu k přehradě Liptovská Mara. Na chatě měli zůstat od pondělí do pátku, ovšem ve středu pršelo, a tak se rozhodli, že si udělají den výletů. Své potomky naložili do minivanu a devítičlenná skupina se vydala na cestu. Bohužel výlet dopadl tragicky. Vozovka byla mokrá a při průjezdu zatáčkou vozidlo dostalo smyk a bočně narazilo do protijedoucí dodávky.

Při nehodě zemřeli čtyři malí chlapci, nadaní fotbalisti – šestiletý David, desetiletý Tobiáš, jedenáctiletý Oliver a stejně starý Tadeáš. Navíc při nehodě zemřel i otec od rodiny Marián, na něhož doma čekala manželka s postiženou dcerkou. Jeho dvouletý syn přežil díky tomu, že byl v autosedačce.

Prarodiče malého Tobiáška se o smrti svého vnuka dozvěděli z médií. Slovenskému deníku Nový Čas se svěřili, že hned jak o nehodě slyšeli, tušili, že se jich to týká. „Oficiálně nám to oznámili až o šesté večer. My jsme však podle zpráv tušili, o koho jde,“ uvedla babička desetiletého chlapce, který se kromě sportu zajímal o historii a politiku.

Poslední foto před smrtí: Při děsivé nehodě zemřeli čtyři chlapci (†6, †10, †11, †11) a Marián (†43)

„O fotbale věděl téměř všechno. Znal fotbalisty, všechny detaily o nich. Za koho hrají, kdy a kam přestoupili. Když jsem si o takových věcech povídal s kamarády, chtěl jsem volat Tobiáška, aby jim to vysvětlil. Vynikal i v matematice. Měl přehled o tom, co se děje ve světě. Znal kandidáty na amerického prezidenta,“ řekl o svém tragicky zesnulém vnoučkovi jeho děda Jozef. Policie z nehody obvinila devětatřicetiletého řidiče, který vezl děti.