Šok čekal na majitele rodinného domu Miroslava ze slovenského města Kalná Roztoka. V sobotu odpoledne třiapadesátiletému muži jeho sousedi oznámili, že do jeho domu narazilo auto! Řidič Jakub projížděl městem, když zničehonic se proti němu v zatáčce objevil mladík (15) na babetě. Dvaadvacetiletý Jakub prý nemohl dělat nic jiného, než rychle strhnout volant.

„Neměl tam co dělat, neměl ani helmu a byl na plné čáře. Nečekal jsem, že tam někdo bude stát uprostřed silnice. Strhl jsem volant, začal brzdit, ale to jsem už byl na trávě,“ popsal pro Nový Čas Jakub. „Kvůli němu, kvůli jeho chybě, že mi vjel bezdůvodně, nečekaně do protisměru, já jsem neměl jiné východisko, já jsem to musel takhle udělat,“ dodal pro Noviny.sk.

Jakub autem narazil do domu, jehož stěna se zřítila jak domino. Mladý řidič, který je na vozíku, narazil do stěny dětského pokoje, kde si obvykle hraje malá Viktorka. Desetiletá holčička však naštěstí v době tragédie nebyla ve svém pokojíčku.

„Stále si tu hrávala. Kdyby tu byla při náraze, určitě by ji to zasypalo,“ uvedl Miroslav s tím, že on byl v době tragédie na zahrádce u své sestry a jeho vnučka s manželkou odešly jen těsně před nehodou z domu. Při nehodě se naštěstí nikomu nic nestalo.