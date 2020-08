Slovenský Stropkov oplakává mrtvé děti a jednoho dospělého, kteří se nevrátili ze svého rozesmátého výletu. Devítičlenná posádka minivanu se ve směru na Liptovský Trnovec srazila s protijedoucím vozem z Německa. Na místě zemřeli čtyři chlapci David (†6), Tobiáš (†10), Oliver (†11), Tadeáš (†11) a otec od rodiny Marián (†43).

Skupinka byla na dovolené a prázdninách, trávila týden od pondělí do pátku na chatě u přehrady Liptovská Mara. Protože ale pršelo, vydali se ve středu na výlet do okolí. Zřejmě při průjezdu zatáčkou se na mokré vozovce dostali do smyku a bočně narazili do protijedoucí dodávky. Takové nehody jsou pro lidi v autech nejhorší, upozornil dopravní expert Ján Bazovský.

Malé fotbalisty zabil boční náraz

„Na bocích chybí deformační zóny, zatímco vpředu náraz dokáže ztlumit motor a vzadu zase kufr. Od okolí cestující dělí jen dveře. Navíc při bočním nárazu pásy nefungují, ty jsou určené primárně pro čelní nárazy,“ upřesnil pro web Jeden deň plus Bazovský. Řidič minivanu (39), který děti vezl, je obviněn ze zabití a ublížení na zdraví.

Všichni čtyři chlapci byli nadějní fotbalisté, tři hráli za místní klub Tesla Stropkov, desetiletý Tobiáš za Humenné. Podle jejich trenérů měli velký talent. Nejmladší hošík sice ještě nebyl registrovaný, ale už byl na několika trénincích a na podzim měl nastoupit do sportovní třídy.

Video Při děsivé nehodě zemřeli čtyři chlapci (†6, †10, †11, †11) a Marián (†43) - Policía SR

Všem budou chybět

Podle jednatele Ľuboše Reitera stropkovský klub všechny tréninky mládežníků zastavil - starší budou hrát zápasy s černou páskou na paži a začínat se bude minutou ticha. Všichni, kdo malé fotbalisty znali, na ně pějí jen samou chválu. „Byli to chytří, šikovní, oblíbení, zlatí chlapci,“ shodují se. I klub v Humenné uctí památku fotbalistů minutou ticha.

Marián, jediná dospělá oběť nehody, nechal na světě manželku Janku a dvě malé děti. Jedno z nich, Janka (8), je postižené. Trpí dětskou mozkovou obrnou a epilepsií, nechodí ani nekomunikuje. Pro pomoc s náklady na pohřeb primátor Stropkova Ondrej Brendza pozůstalým pomohl založit finanční sbírku.