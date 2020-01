Adriana s partnerem a sedmi dětmi bydlela v zahrádkářské kolonii v košické čtvrti Jih. V úterý ráno se Kevin (7), Daniel (11) a Marek (13) chystali do školy a Adriana šla k sousedce. Po chvíli za ní přiběhl čtyřletý synek Tibor s tím, že v jejich chatce hoří.

Táta Tibor prý na postel položil zapálenou mycí houbu! Mladá maminka utíkala domů, bohužel už ale bylo pozdě. Plameny se ve dřevěném stavení rychle rozšířily a Adrianiným nejmladším dětem bohužel nedaly šanci.

Kristián, Kristínka a Viktorka v ohni našli smrt. „Když jsem přišla a otevřela dveře, zevnitř chaty šlehaly velké plameny. Tibor vyšel ven, by popálený, děti nestihl vzít. Já sama už nic dělat nemohla,“ popsala zdrcená maminka deníku Nový Čas.

Alespoň čtyři starší děti se dostaly z hořícího pekla včas ven. Tibor utrpěl vážné popáleniny na 27 % těla a leží v nemocnici v umělém spánku. Známí rodiny spekulují, že za jeho šíleným činem může být žárlivost – Adriana si totiž údajně našla mladšího přítele.

Ona sama to pro Nový Čas nijak komentovat nechtěla, ale přišla s dalším vysvětlením. Tiborovi prý dlouhodobě vyčítala užívání drog a léků. „Domlouvali jsme mu, ať s tím přestane, bral nám peníze, neměla jsem dětem co do pusy. Říkala jsem mu, ať odejde, že takhle žít nechci,“ popsala Adriana.

První noc po tragickém požáru strávila na sídlišti Luník IX u otce, dlouhodobě tam ale prý zůstat nemůže. „Nemáme kam jít. Shořelo nám všechno. Doklady, rodné listy, oblečení a to nejcennější – moje dětičky,“ uzavřela Adriana.