V rámci soutěže představil příběh svého dřívějšího klienta Lukáše, který jako dítě vyrůstal v dětském domově a díky včas poskytnuté podpoře a hostitelské péči našel zázemí, vystudoval, založil vlastní rodinu a dnes se sám podílí na práci organizace.

Vítězná organizace pomáhá pěstounům při péči o sociálně osiřelé děti, aby nemusely vyrůstat v ústavní výchově. „Mnoho těchto dětí má nejrůznější zdravotní limity a hendikepy, jiné bojují se svými strachy a následky špatného zacházení v raném dětství,“ vysvětluje ředitelka organizace Dagmar Gloserová.

Spolek má základnu ve Svitavách, ale pomoci dokáže pěstounům v celém Česku. Funguje od roku 2008. „Původně jsme nechtěli zakládat žádný spolek. Jenže když jsme chtěli pomoci, nikdo se s námi, jako s jednotlivci, nebavil,“ řekla Dagmar Zezulová, jež byla při zrodu pěstounské organizace a sama už pomohla několika dětem.

Děti z ústavu se uspávají i boucháním hlavy o postýlku, svěřila se pěstounka Hana

Jak přesně organizace pomáhá? Zajišťuje pro pěstouny takzvané klíčové pracovnice. „Ty rodiny navštěvují a pomáhají jim řešit běžné, ale i nenadálé situace,“ vysvětluje ředitelka. Ostatně mít na pomoc podobnou organizaci je pro pěstouny od roku 2013 dané zákonem. Aby mohli pomáhat dětem, musí mít s organizací podepsanou dohodu o provázení.

Jak říká Dagmar Zezulová, která je mimochodem i lékařka, doprovázet rodiny nebyl na začátku fungování záměr. „Začali jsme tehdy organizováním pobytů pro pěstounské děti. Ono se totiž často stávalo, že je na běžný tábor nevzali. První rok jelo 12 dětí, další už se přihlásilo 36 dětí,“ vzpomíná Zezulová.

Rozhodování odborné poroty bylo náročné

Slavnostní večer v Malostranské besedě spojený s udílením cen uspořádaly společně Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Ocenění Neziskovka roku uděluje tradičně NROS, soutěž Zlatý banán pro držitele Značky spolehlivosti uspořádala AVPO ČR poprvé.

„Do ceny Zlatý banán jsme promítli symbol naší asociace, který vyjadřuje naši snahu dívat se organizacím usilujícím o Značku spolehlivosti takříkajíc pod slupku. Chceme vědět, zda organizace důsledně naplňuje svoje poslání a zda dobře a průhledně hospodaří. Jsme rádi, že nyní můžeme držitele Značky spolehlivosti ocenit nejen za náročný proces, kterým před udělením značky procházejí, ale současně jim také pomoci veřejně ukázat výsledky své práce,“ řekl k nově udělované ceně Zlatý banán prezident AVPO ČR Marek Šedivý.

Češka z neziskovky porazila Gretu: V Bruselu vyhrála cenu pro mladé aktivistky

Podle ředitelky asociace Moniky Jindrové bylo rozhodování odborné poroty velmi náročné, protože se sešlo hned několik silných a zajímavých příběhů: „Právě na těchto příbězích chceme ukázat, že neziskovky odvádějí konkrétní a někdy velmi složitou práci a že touto prací pomáhají zlepšovat život konkrétním lidem, jejichž osudy by byly bez takové pomoci o dost smutnější. Konkurence byla na první ročník velmi silná, a proto věřím, že Zlatý banán se stane milou tradicí a povzbuzením pro neziskovky i do příštích let,“ uvedla Jindrová. Právě konkrétní příběhy pomoci jsou podle ní také nejlepší obranou proti snahám útočit na neziskový sektor jako celek a prezentovat jeho práci jako zbytečnou.

Titul Malá neziskovka roku si odnesla Tělocvičná jednota Sokol Milovice, v kategorii Střední neziskovka bodovala organizace Na počátku, o.p.s. a Velkou neziskovkou roku se stalo Sdružení Linka bezpečí. Cenu veřejnosti si už po druhé vydobyl Hospic sv. Jana N. Neumanna z jihočeských Prachatic.