„Co se týká dopadu na ceny pohonných hmot, tak s ohledem na skokový nárůst ropy Brent na začátku letošního roku lze počítat s průměrným růstem cen na čerpacích stanicích o 30 až 40 haléřů. Výrazné zdražení na čerpacích stanicích by se uskutečnilo pouze v případě, že by geopolitická rizika na Blízkém východě dále eskalovala a cena ropy Brent zamířila výrazněji nad hladinu 70 dolarů,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Ceny ropy Brent v pondělí ráno stoupla nad 70 dolarů za barel. Růst navázal na páteční zvýšení cen ropy o více než tři procenta. Mohla za něj zpráva, že američtí vojáci v noci na pátek u letiště v Bagdádu zabili velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního, kterého Washington spojuje mimo jiné s plánováním teroristických útoků proti Spojeným státům.

„Budou čekat na smrt svých dětí.“ Dcera zabitého íránského generála slíbila pomstu USA

Vyšší ceny se u nás projeví v řádu týdnů

Konflikt na Blízkém východě by také mohl ohrozit dodávky ropy. Region se na celosvětové produkci ropy podílí téměř polovinou a zhruba pětina celosvětových dodávek prochází Hormuzským průlivem.

Podle nejaktuálnějších dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, stojí litr benzinu Natural 95 průměrně 32 korun a litr nafty 31,69 koruny.

„Pokud by se cena ropy udržela mírně nad 70 dolary za barel, znamenalo by to zdražení benzinu zhruba o korunu na litr. Pohyb u cen nafty je obyčejně menší, takže by šlo o zhruba 80 haléřů,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. Doplnil, že přenos vyšších cen ropy do tuzemských cen benzinu a nafty je poměrně rychlý a nastane vždy v řádu několika týdnů.

Protesty kvůli zabití íránského generála Kásema Solejmáního v Iráku (6. 1. 2020) | ČTK/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň ČTK v pondělí řekl, že světové trhy reagují spíše na zvýšení nejistoty než na skutečně zhoršené vyhlídky na dodávky ropy. „Prudkého zdražení se není třeba bát. V Česku se ceny pohnou mnohem méně než například v USA, neboť u nás zhruba 40 procent ceny tvoří fixní spotřební daň. Ostatní náklady (rafinérie, transport) se také nezmění. Současný nárůst ceny ropy o 2,5 procenta tak při ceně benzinu 32 Kč odpovídá pouze zhruba 35 haléřům na litr,“ dodal.