Česká republika dnes zaznamenala úspěch v Bruselu na předání cen Women of Europe. V kategorii Woman in Youth Activism zvítězila Češka Johanna Nejedlová, spoluzakladatelka neziskové organizace Konsent, která boří mýty okolo sexuálního násilí. Spolu s ní byla nominována Síona Cahillová, bojovnice za ženská práva v Irsku a také slavná Greta Thunbergová, klimatická aktivistka ze Švédska.

Woman in Youth Activism je kategorie pro ženy od 15 do 30 let, které hájí práva mladých žen v Evropě. Johanna Nejedlová porazila Gretu, jednu z nejznámějších mladých aktivistek, která plnila a plní světová i tuzemská média.

Johanna se už delší dobu angažuje v boji proti sexuálnímu obtěžování žen v Česku a mýtům, které panují okolo sexuálního násilí a znásilnění. Je spoluautorkou kampaně Respekt je sexy, která usiluje o větší bezpečnost žen v barech nebo na diskotékách. Cílem je vyškolit personál podniků, aby uměl reagovat, pokud se na ně návštěvníci obrátí v případě obtěžován.

Udženija ji nazvala „mladičkou školitelkou“

„Bary a kluby jsou prostředí, které máme rády, ale sexuální obtěžování se tam děje velmi často. Navíc je tam tolerováno chování, které by jinde tolerováno nebylo. Když vás někdo v práci plácne po zadku, je to daleko problematičtější, než když se to stane v baru,“ řekla už dříve Blesk Zprávám Johanna Nejedlová s tím, že české ženy raději chodí do gay barů, kde se cítí bezpečně.

Proti kampani se ostře vymezila zastupitelka ODS Alexandra Udženija, která pro portál Reflex.cz použila označení „flirtovací inkvizice“. Názory Nejedlové označila jako „rady od mladičké tzv. školitelky, jak se správně chovat v baru a jak se mají lidé vzájemně udávat, když někdo s někým nepatřičně flirtuje.“

Nejedlová reagovala tím, že čeští politici téma sexuálního obtěžování často zlehčují.

