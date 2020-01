Nejen pejskům, ale i koním způsobují petardy a ohňostroje velký stres. Tragédie se stala dva dny po Silvestru ve slovenském Liptovském Mikuláši. Tamní mládež oslavovala nový rok ještě dva dny po Silvestru. „Výbuchy působí traumaticky,“ uvedl veterinář Jaroslav Želonka pro TV JOJ.

Majitel koní Pavol Senaj proto trávil silvestrovský večer u koní. „Silvestrovskou noc jsem se snažil strávit u koní, aby přežili to, co se každého Silvestra děje. Byl jsem tu s nimi. Bohužel ploštínská mládež se chtěla bavit u našich koní, odehnal jsem je odtamtud. Bylo dobře, že jsem tu byl a ubránil ty koně,“ popsal s tím, že přesto došlo k nejhoršímu.

Dva dny poté se výbuchy začaly ozývat znovu a kobylka, která patřila dvanáctileté Lucii Senajové, neunesla velký stres a zemřela. „Nevím co, ale našli jsme koníka. Veterinář uvedl, že je to ze šoku a petard. Vlivem toho, že přežili těžké dvě noci,“ uvedl Senaj. „Je mi líto, co se stalo,“ uvedla Lucie s tím, že kobylka zemřela na její narozeniny. „To byly velké petardy, otřáslo to půl dědinou, jsem se chodil dívat, zda nejsou splašené,“ popsal oslavy soused.