Oheň a hustý dým během pár sekund zavalily celý byt. Pud sebezáchovy vyšponovaný na maximum nejspíše zachránil život lidem, kteří z plamenů našli cestu přes balkon. Jen tak se dal zachránit holý život! Kriminalista o pátrání po Janě Paurové: Na zdi v ložnici byla krev, hledali i na hřbitově

Nad propastí

Čtyři odvážlivci, dva vážně popáleni, přelezli z balkonu na balkon ve výšce 33 metrů. „Viděli jsme tři muže a jednu ženu, jak přelézají z hořícího balkonu na vedlejší sousedův,“ hlásili svědci, kteří tu hrůzu sledovali. Křik a podivné zvuky vyburcovaly souseda. „Slyšel jsem nějakou ránu a pak strašný řev lidí. Vyběhl jsem k balkonu a vidím, že vedle stojí lidi, tak jsem jim pomohl ke mně dovnitř,“ vylíčil Petr Staněk, do jehož bytu se podařilo čtveřici šťastlivců dostat.

Hrůzná bilance