Luis Garavito (64) je nejhorší známý sériový vrah v historii, který v Kolumbii mezi lety 1992 a 1999 znásilnil, umučil a zabil 150 až 400 chlapců! Využíval rozvrácené země během občanské války, kdy se po ulicích pohybovalo mnoho bezprizorných dětí. Za své hororové zločiny dostal směšně nízký trest. V roce 2021 si odpykává poslední rok z 22 let, které mu soud v roce 1999 vyměřil.

V Latinské Americe se mu přezdívá Monstrum nebo Bestie. Luis Garavito se v roce 1999 doznal k brutálním vraždám 147 chlapců ve věku od šesti do šestnácti let. Kriminalisté ho usvědčili ze zabití 138 z nich, předpokládají ale, že mrtvých mohlo být až 400!

Chaos během války

Garavito využíval všeobecného chaosu, kdy Kolumbie v 90. letech procházela těžkým obdobím občanské války a o sirotky a chudé děti na ulicích se lidé častokrát vůbec nestarali. Sériový vrah tak věřil, že se na jeho zvrácené zločiny nepřijde.

Nejmenší chlapce lákal na sladkosti, starší na příslib peněz nebo práce. Oslovoval je v přestrojení, jednou za starého muže, jindy za kněze nebo pouličního prodejce. Převleky často měnil, aby neupadl do podezření.

Anální znásilnění

Když oběti odvedl dostatečně daleko od lidských obydlí a dlouhou chůzí je unavil, napadl je, svázal jim ruce a brutálně je znásilnil. Po trýznění chlapci umírali s podříznutým hrdlem. Oběti nesly známky krutého mučení a anální penetrace. Někdy jim vrah nacpal do úst jejich vlastní uříznuté genitálie.

Pět letech mu tyhle hrůzy procházely bez povšimnutí. V roce 1997 se ale na jednom návrší našla tři nepohřbená dětská těla se svázanýma rukama a proříznutými hrdly. Nedaleko od nich jako zázrakem ležel papír s adresou.

Fotky obětí

Na uvedeném čísle popisném policie našla Garavitovu přítelkyni, s níž tehdy zdánlivě ještě bezúhonný muž dlouhá léta žil. Při domovní prohlídce policie v jeho batohu našla fotografie obětí a jinde po domě detailní poznámky o tom, co s nebohými oběťmi dělal. Po podezřelém ale jako by se slehla zem. Jen shoda okolností a náhoda chtěly tomu, že se policii měl brzy dostat do rukou.

Ochránce zákona na něj totiž poslal bezdomovec, který si krátce nato všiml starého muže, jak na ulici nepokrytě obtěžuje malého kluka. Jeho počínání bylo tak bez zábran, že na něj zavolal policii. Jednalo se skutečně o hledaného Luise Garavita.

Hromadné hroby plné mrtvolek

Nejen že se přiznal, ale kriminalisty také dovedl k hromadným hrobům, kde se tělíček zbavoval. Také testy DNA jeho zločiny nezvratně potvrdily. Garavito na místech činu zanechával mnoho osobních věcí včetně spodního prádla, analýza genetického materiálu proto byla relativně snadnou záležitostí.

U soudu podle dobových zpráv vypověděl, že ho k zločinům pudila touha po pomstě na společnosti. Jak tehdy napsal web španělského deníku El País, Garavita měl od útlého věku bít a znásilňovat jeho vlastní otec.

Ačkoli byl tomuhle vraždícímu monstru vyměřen úhrnný trest 1 853 let vězení, dostal ve skutečnosti mnohem méně. Kolumbijské zákony totiž umožňují uložit za vraždu maximálně 40 let vězení.

Podmínečné propuštění v roce 2023?

Protože ale Garavito v průběhu výkonu trestu s vyšetřovateli spolupracoval dál a navedl je k dalším hrobům, trest se mu dál snižoval! Úlitby obdržel i za dobré chování za mřížemi. Mluví se proto o tom, že by mohl být už v roce 2023 podmínečně propuštěn.

Aby nebylo v tomto otřesném případu absurdit málo, Garavito se v přísně střeženém vězení podle webu deníku El Tiempo připravoval na dráhu politika a pilně studoval. Plánoval si, že až ho propustí, bude pomáhat... zneužívaným dětem.

Vrah s leukémií

V roce 2020 mu ale ve vězení diagnostikovali leukémii, není proto vyloučené, že se propuštění ani dožije. V Kolumbii navíc vrahovi dětí leckteří předpovídají krátký pobyt na svobodě. Prorokují mu, že sotva vyjde z vězeňské brány, najde se někdo, kdo vezme spravedlnost do vlastních rukou.