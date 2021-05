Petr J. byl třikrát obžalován a třikrát osvobozen. Naposledy před třemi lety. Nyní po dovolání ministra spravedlnosti se proces znovu obnovil a přesunul z Trenčína do Bratislavy. Krátce poté hlavního podezřelého našli mrtvého, zřejmě spáchal sebevraždu zastřelením.

Rodina Petra J. hledala od čtvrtka, než jeho tělo našel soused. Jak uvedl web televize JOJ noviny.sk, bratři podezřelého tvrdí, že nezvládl tlak, který na něj byl opakovaně vyvíjený. „Věříme, že to neudělal,“ říkají svorně.

Maminka Evy M. věc ale vidí zásadně jinak. „Myslím si, že už pochopil, že není možné dál lhát,“ uvedla pro web. „Tento člověk by pravdu nikdy neřekl. Stále by jen lhal,“ je matka zavražděné dívky přesvědčená a hovoří o boží spravedlnosti.

Obhájce podezřelého mluví o vykonstruované frašce. S důkazy se podle něj manipulovalo. V rozhovoru pro televizi JOJ mimo jiné uvedl, že důkaz DNA byl založen na jediné spermii, která byla na šatech objevena až 15 let po zločinu.

„Není možné najít celou spermii po více než 15 letech! Na celém světě takový případ není, pokud nejsou někde zamrazené,“ uvedl obhájce.

V emotivním rozhovoru pro televizi JOJ nastínil, jak celou záležitost vidí. „Klient se nezabil, protože by cítil vinu, nýbrž proto, že už nebyl schopný nadále fungovat a žít v tomto pocitu křivdy a nespravedlnosti, která se vůči jeho osobě děla a děje,“ uzavřel obhájce svůj názor na celý případ.

Evina maminka je však nadále přesvědčená, že důkaz z analýzy DNA byl dostatečný.

Petr J. se měl střelit jateční pistolí do hlavy, jeho smrt policie nadále vyšetřuje. „Vyšetřovatel začal trestní stíhání ve věci zločinu zabití a ve věci zločinu nedovoleného ozbrojování a obchodování se zbraněmi,“ uvedla trenčínská policejní mluvčí Dana Adámiková pro web deníku Nový Čas.

Těhotnou Evu M. na konci devadesátých let někdo srazil z kola, na němž právě jela do práce, zatáhl do kukuřičného pole a tam ji zbil, znásilnil a brutálně uškrtil ocelovým lankem.

