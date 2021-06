Nevěsta Surbhi dostala infarkt ve chvíli, kdy si v rámci hinduistické tradice vyměnila věnce se svým budoucím manželem Manjeshem Kumarem. Přivolaný lékař už jí nedokázal pomoci. Zemřela. Obrovská tragédie však nezabránila tomu, aby se ve svatbě pokračovalo. Rodiny se dohodly, že si Kumar vezme mladší sestru zesnulé, Nish.

Rodina nevěsty zřejmě od svatby očekávala věno a ta ženichova se chtěla vyhnout ostudě z toho, že by se syn vrátil ze svatby bez manželky. Tělo zesnulé bylo uloženo v oddělené místnosti a později byla zpopelněna. „Nevěděli jsme, co v takové situaci dělat,“ řekl pro Daily Mail bratr obou nevěst Saurabh. „Obě rodiny si spolu sedly a řešily, co budou dělat. Někdo navrhl, aby se moje mladší sestra Nisha provdala za ženicha. Rodiny o této záležitosti diskutovaly a obě s tím souhlasily,“ dodal.

Maminka zesnulé Guddi Devi měla velký problém ve svatbě pokračovat. Smrt dcery ji velmi zasáhla a nyní se o ni stará její syn Gaurav. „Maminka je na tom velmi špatně. Každý den jí chybí její nejstarší dcera. Snila o tom, že dokáže v životě skvělé věci. Ať odpočívá v pokoji,“ uvedl Gaurav.

Další z příbuzných popsal, že to byla pro rodinu opravdu zvláštní situace a bylo to pro ně těžké. „V jedné místnosti ležela jedna dcera mrtvá a v další místnosti se druhá dcera chystala na slavnostní ceremonii,“ popsal s tím, že nikdy neměl tolik smíšených pocitů.