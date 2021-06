Když si máma jedné z dívek na sociálních sítích všimla, jak nebezpečně se kamarádky fotí, zakázala jim na koleje chodit. Chodily tam ale dál a pózovaly, jako by se nechumelilo, prozradila webu 1pluska.sk známá jedné z dívek. Teď na to bohužel doplatily, obě vlak přejel. Juditu (18) odsoudili za vraždu Tomáše (†16): Srdceryvný pláč v soudní síni!

Maminka Laury poslala dcerušce dojemný vzkaz do nebe. „Dnes nás opustila Laurinka, odešla do nebíčka. Odpočívej v pokoji, lásko moje, navždy mi zůstaneš v srdci. Hrozně moc tě milujeme, strašně nám budeš chybět,“ napsala na sociální sítě.

Laura zemřela na místě, Linda v nemocnici

„Souprava v úseku na trati nad obchodním centrem zachytila dvě třináctiletá děvčata,“ potvrdila mluvčí slovenských železnic Ria Feik Achbergerová. Laura podlehla zraněním na místě, druhou odvezla sanitka do nemocnice. Tam ve čtvrtek bohužel zemřela i kamarádka Linda.

Dívek na kolejích si už dříve všímali i sousedé u trati. Někdy chodily i ve skupince. „Chodívaly sem hlavně přes prázdniny. Podle nich se tam daly nafotit pěkné snímky, které si ještě ve photoshopu upravovaly, takže to vypadalo, že je vlaky míjí jen velmi těsně,“ uvedl jeden z obyvatel nedalekého sídliště.

Snaží se zaujmout

Web oslovil uznávaného psychologa Mirona Zelinu, který se k tragické události vyjádřil. Podle něj se zveřejňování podobných fotografií na sociálních sítích množí a je to velmi nebezpečné. „Je to odraz toho, že adolescenti nemají jinou možnost, jak něčím zaujmout a vyniknout. Většinou to pak dělají skrz oblečení, alkohol nebo riskantní klukoviny,“ okomentoval událost Zelina.

Psycholog dodal, že pro předcházení podobným tragédiím je důležité, aby děti měly dostatek možností se seberealizovat v bezpečných aktivitách, jako je sport, tanec, zpěv nebo malování. A pomoci by jim v tom měli jak rodiče, tak škola, učitelé a výchovní poradci.

Odborník: Děti je potřeba chválit

„A za dobré výkony je třeba je dostatečně chválit,“ zdůraznil Zelina. Zapojit se do prevence podobných smrtelných nehod se už rozhodly školy právě v Děvínské Nové Vsi. Jejích vedení bude dětem vysvětlovat, jak velké nebezpečí při podobných činnostech hrozí.