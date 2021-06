Tělo mladíka se našlo po pěti letech zakopané v Chřibech nedaleko hradu Cimburk. Policii přivedl na místo MIroslav M. Ten tvrdil, že vraždu provedl v garáži svého domu jeho komplic František M., v Kyjově přezdívaný Chemik. On mu jen pomáhal odklidit tělo. Motivem činu podle obžaloby bylo to, že Lukáš dvojici kradl drogy a peníze.

Soudkyně Dita Řepková ale Františka M. viny zprostila s tím, že jediným důkazem byla výpověď jeho komplice Miroslava M. „Soud shledal, že jeho věrohodnost je tak nízká, že na jeho výpovědi zkrátka nelze postavit skutek a odsoudit jiného za tak závažný čin," řekla soudkyně.

Střídal verze události jako ponožky

Miroslav M. totiž verze toho, co se mělo v garáži v lednu 2015 odehrát, měnil jako ponožky. Jednou prý si šel zakouřit a po 15 minutách našel parťáka, jak balí bezvládné tělo do igelitu. Podle další verze netušil, co se stalo, jen pomohl tělo naložit do auta a zakopat.

Vrcholem bylo pro změnu líčení brutálního mučení mladého feťáka. Zavěšení za ruce na jeřáb, pálení rozžhavenou kulatinou do análu, a ve finále udušený ve sklepě igelitovým pytlem! Tuto verzi pro změnu svěřil policejnímu agentovi, kterého na něj nasadili ve vězení.

Nevědí, jak Lukáš zemřel

Soudkyně vysvětlila, že u soudu zaznělo několik verzí, jak mohla oběť zemřít, proto je těžké určit, která je pravdivá. Podle ní nelze určit, kdo poškozeného sprovodil ze světa. S ohledem na odklizení těla je ale podle ní zřejmé, že se stal násilný skutek. „S ohledem na to, jak k tomu přistupoval pan Miroslav M., je zřejmé, že s tímto úmrtím má něco společného. Minimálně to, že pomáhal tělo uklízet," řekla Řepková.

délka: 01:16.33 Video Obhájce Františka M. Karel Šallé k osvobozujícímu rozsudku Zdeněk Matyáš

Kriminalisté po pěti letech našli na určeném místě jen kostru mladíkova těla, část oblečení a boty. Specialistům se už ale nepodařilo zjistit, jakým způsobem přišel Lukáš o život.

„Důkazy jsou nedostatečné, máme jen výpověď spoluobžalovaného, chybí přímé i nepřímé důkazy. Slyšeli jsme několik verzí, co se stalo. Nelze tu věc zabalit do jedné z nich tak, aby se nám to hodilo," vysvětlila soudkyně.

Zoufalá matka oslovila šamanku

Zmizení syna těžce prožívala jeho matka Marie. Nechala po něm vyhlásit celostátní pátrání a vytiskla letáky s jeho portrétem, které rozvěsila po celém Kyjově. Obrátila se i na šamanku, která jí řekla, že její syn leží zahrabaný na těžko přístupném místě.

„Lukáš se chytil špatné party, bral drogy a bydlel u jednoho svého kamaráda. Pravidelně za mnou ale chodil a najednou, jako když utne. Prakticky všechny osobní věci přitom po něm zůstaly,“ svěřila se už dříve Blesku.cz. Po nálezu těla svého syna a obžalobě obou výrobců drog se uzavřela do sebe. Další kontakt s médii odmítla.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce Milan Richter se na místě odvolal. Případ tak poputuje k Vrchnímu soudu,