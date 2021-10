Pacienti John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenaway a Joseph Kalina byli přijati do nemocnice ve městě Tyler, aby tam podstoupili operaci srdce.

Z nemocnice se už ale domů nevrátili. Čtveřice pacientů byla v nemocnici hospitalizovaná mezi červnem 2017 a lednem 2018 a všechny měl na starosti zdravotní bratr William Davis pocházející z města Hallsville.

Právě z jejich smrti byl Davis shledán vinným a ze svých činů se zpovídá před soudem. Pakliže by mu byla prokázána vina, hrozil by mu i trest smrti. Prokurátor Chris Gatewood ho nazval sériovým vrahem z nemocnice a dodal, že bezbranné pacienty zabil úmyslně tím, že jim do katétru vpichoval vzduch.

Motiv je podle něj jednoduchý. „Rád zabíjí lidi,“ měl podle informací britského deníku Daily Mirror uvést u soudu. „Užívá si vejít do pokojů a vpichovat jim vzduch,“ dodal Gatewood. „Zabil ty čtyři pacienty. Udělal to úmyslně. Udělal to tím, že vpíchl vzduch do jejich katétrů,“ dodal okresní prokurátor Jacob Putman.

Obhájce Phillip Hayes brání Davise tím, že neměl žádný důvod zabíjet. „Žena, dvě děti, co by bylo motivem? Protože žádná z těchto věcí nezapadá,“ uvedl. Davisovi hrozí kromě zmíněného trestu smrti i doživotí.

VIDEO: Host do domu, vrah do domu. Vyšinutý Kevin Dahlgren v Brně povraždil hostitelskou rodinu.